Курс валют у Луцьку на 12 вересня
Сьогодні, 09:10
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.913, а продаж - 28.252.
Євро при купівлі становить - 32.207, при продажу - 32.956.
Курс російського рубля: купівля - 0.359, продаж - 0.419.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.088, продаж - 7.703.
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Євро при купівлі становить - 32.207, при продажу - 32.956.
Курс російського рубля: купівля - 0.359, продаж - 0.419.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.088, продаж - 7.703.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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