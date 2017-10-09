Райцентр на Волині відгуляє день міста





Гуляння відбудуться у неділю, 16 вересня, - повідомляє



З цієї нагоди планують провести ряд святкових заходів.



Зокрема, передбачаються різноманітні спортивні змагання, виставки декоративно-ужиткового мистецтва, виступи учасників художньої самодіяльності та інше.



«Ми ще обговорюємо та коригуємо програму святкування Дня міста. Хочемо, щоб і жителям, і гостям Каменя-Каширського було цікаво та весело», – каже секретар міської ради Наталія Бащук.



А відбуватиметься дійство у парковій зоні міста.

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