Із волинської бригади звільнився один із кращих танкістів армії

Роман Багаєв із 14-ї окремої механізованої бригади, який тричі поспіль перемагав у конкурсі на найкращий танковий взвод, звільнився з лав Збройних сил.



Це сталося ще в липні, невдовзі після невдалого виступу взводу Багаєва на змаганнях НАТО Strong Europe Tank Challenge в Німеччині, - пише видання



«Звільнився в липні. Закінчився контракт. Він у мене був із 2013 року”, – сказав офіцер.



Тепер уже колишній командир роти 14-ї окремої механізованої бригади пояснив, що причиною непродовження контракту із ЗСУ стало насамперед невирішене квартирне питання.



При цьому звільнення контрактників з армії стало масовим явищем. За словами Багаєва, в його роті лишилося менш як 15% військових, які пройшли активну фазу бойових дій на Донбасі у 2014-2015 роках.



«У мене зі взводу багато звільнилося ще 2017 року – переважно ті, хто пройшов 2014-2015 рік… Із тих, хто пройшов найгарячіші бойові дії, в моїй роті залишається відсотків 10-15», – сказав колишній командир підрозділу.



«Зараз теж багато хто звільняється. Перша проблема – це незабезпечення житлом. Із тих, з ким я розмовляв, відсотків 80 залишилися б, якби їм видали якусь квартиру. В такому разі вони згодні були й на 10 років контракт підписати», – розповів Роман Багаєв.



«А друга проблема – великий відрив від сім’ї. Бувало так, що ти більше року в АТО – і за цей час лише раз відпускали у відпустку додому», – пояснив офіцер.



Ще однією підставою для звільнення Багаєва стало його одруження – та, відповідно, потреба мати більше житло.



«Я ставив питання ще в березні: у мене тепер сім’я, я нещодавно одружився – якщо мені дадуть квартиру, я підпишу контракт іще. То мені пропонували квартиру загальною площею 17 квадратних метрів чи щось таке. Я відмовився. Якби це було тоді, коли я ще лейтенантом прийшов і ще був сам – то звісно. А з сім’єю…» – розповів танкіст.



Багаєв каже, що в ППД (пункті постійної дислокації) 14-ї бригади у Володимирі-Волинському будується багатоквартирний дім для військових, «але прості смертні навряд чи там отримають квартири».



«Стан дуже змінився. Зроблено дуже великий крок вперед. Коли я навчався в інституті на заступника танкової роти з озброєння, ми водіння здавали, мабуть, разів три. З танка не стріляли, з БМП не стріляли. Стріляли тільки з БТРа один раз. Витягло нас те, що було дуже багато теорії.



І ось 2014-й рік, коли почалася мобілізація – по чотири танки у взводі. Три танки на роту були навчальні – такі затягані машини, що їх складно привести до тями. Решта танків стояла на зберіганні. Тоді на танковий батальйон було лише сім груп діючих акумуляторів. Тобто знімали машини зі зберігання, заводили один танк – виїхали, перевірили, що працює – зняли акумулятори й понесли на інший танк.



Призивали танкістів, які були танкістами ще в 1970-80-х роках. Тобто вони щось знали й щось пам’ятали, але мало. Багато машин виходили з ладу по вині екіпажу.



А за 2014-15-й рік ми вже вийшли на контрактну танкову роту. Де є свій хребет, де є командири танків.



Було дуже мало офіцерів – коли вже закінчився період мобілізації і прислали людей за контрактом, то в мене був тільки один офіцер. А зараз люди приходять уже підготовлені. Він сів у танк – і поїхав», – змалював картину капітан Багаєв.



За словами Багаєва, проблемні танки Т-84У, які брали участь у конкурсі НАТО Strong Europe Tank Challenge-2018 і підвели у вирішальний момент, у їхній бригаді не залишилися.



«З ними провели поточний ремонт. Знаю, що на День танкіста один з цих танків стріляв на демонстраційних діях. Решта танків буде передана «Десні» в танкову школу», – зазначив офіцер.



Натомість, каже Багаєв, у їхній роті 14 ОМБР зараз експлуатуються удосконалені танки Т-64БВ, на яких Роман із підлеглими бав участь у конкурсі в Німеччині 2017 року.



Роман додав, що якби не збій заряджання при стрільбі і на конкурсі в Графенвері вони показали хоча б такий результат у стрільбі, як торік, то посіли б третє місце.



Він також нагадав, що перед конкурсом Strong Europe Tank Challenge-2018 танкісти 14-ї бригади успішно виступили на великих навчаннях НАТО Combined Resolved Х у Німеччині.



За його словами, цього року 14-та бригада не брала участь у конкурсі на кращий танковий взвод ЗСУ, бо її танкісти були в цей час задіяні на параді Незалежності та в операції Об’єднаних сил.



Як відомо, цього року найкращим танковим взводом ЗСУ замість «багаєвського» став взвод лейтенанта Ярослава Лаврієнка із 25-ї окремої повітряно-десантної бригади (смт Гвардійське Дніпропетровська область).







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