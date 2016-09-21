вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як у Ківерцівському районі карають крадіїв лісу

Як у Ківерцівському районі карають крадіїв лісу
На Волині судять лісокрадіїв.

Упродовж січня-серпня 2018 року Ківерцівський відділ місцевої прокуратури до суду з обвинувальними актами скерував сім кримінальних проваджень за фактами незаконної порубки дерев, три з яких розглянули, стосовно винних осіб постановили обвинувальні вироки, чотири – перебувають на розгляді, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

Зазначимо, що із числа скерованих до суду кримінальних проваджень, які перебувають на розгляді, – два направили з угодами про визнання винуватості, у яких підозрювані на стадії здійснення досудового розслідування добровільно відшкодували заподіяні державі збитки на суму понад 30 тис. грн.

Також до суду скерували чотири обвинувальні акти за фактами вчинення крадіжок лісопродукції, два з яких розглянули та стосовно винних осіб постановили обвинувальні вироки, решта – перебуває на розгляді.

Так, 11 вересня до Ківерцівського районного суду скерували обвинувальний акт відносно жителя села Хопнів Ківерцівського району, який вчинив крадіжку трьох колод дуба, чим спричинив Державному підприємству «Ківерцівське лісове господарство» матеріальну шкоду на суму понад 12 тис. грн.

У ході досудового розслідування в кримінальному провадженні чоловік повністю визнав свою вину у вчиненні крадіжки лісопродукції, яку слідчим підрозділом районного відділу поліції вилучено та повернуто власнику.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ліс, прокуратура, деревина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У ресторані на Рівненщині потруїлися волиняни: 13-річна дівчинка – у лікарні
Антисанітарія та обдерті стіни: показали гуртожиток, з якого вигнали луцького студента
Про медицину і не тільки: нардеп Степан Івахів зустрівся із волинськими лікарями
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Судитимуть водія «євробляхи», який у Ківерцях побив поліцейського
Сьогодні, 11:36
На Волині п'яний чоловік розтрощив магазин та авто колишньої дружини. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:35
Як у Ківерцівському районі карають крадіїв лісу
Сьогодні, 11:33
Скільки заробляють топові посадовці Луцькради
Сьогодні, 11:25
Поблизу Луцька продають житло нового типу. ФОТО*
Сьогодні, 11:22
Схожі новини
У Володимирі-Волинському запобігли незаконному експорту деревини У Володимирі-Волинському запобігли незаконному експорту деревини
21 вересень, 2016, 12:15
На волинських пилорамах знайшли цінну деревину без документів На волинських пилорамах знайшли цінну деревину без документів
09 вересень, 2016, 17:29
На Волині затримали КамАЗ з «неправильним» лісом На Волині затримали КамАЗ з «неправильним» лісом
20 червень, 13:31
Чекали у засідці до ранку: на Волині лісівники спіймали браконьєрів Чекали у засідці до ранку: на Волині лісівники спіймали браконьєрів
18 травень, 12:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У пологовому волинянин отримав посвідчення донора СРСР
Сьогодні, 12:12
 0
Безініціативнісь та безпомічність: Савченко розкритикував роботу волинського посадовця
Сьогодні, 12:02
 0
У волинянина знайшли пістолет, набої та багнет. ФОТО
Сьогодні, 11:56
 0
Лучанин знайшов арсенал зброї під час ремонту. ФОТО
Сьогодні, 11:52
 0
Судитимуть водія «євробляхи», який у Ківерцях побив поліцейського
Сьогодні, 11:36
 0
Медіа
відео
1/8