Як у Ківерцівському районі карають крадіїв лісу

На Волині судять лісокрадіїв.Упродовж січня-серпня 2018 року Ківерцівський відділ місцевої прокуратури до суду з обвинувальними актами скерував сім кримінальних проваджень за фактами незаконної порубки дерев, три з яких розглянули, стосовно винних осіб постановили обвинувальні вироки, чотири – перебувають на розгляді, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.Зазначимо, що із числа скерованих до суду кримінальних проваджень, які перебувають на розгляді, – два направили з угодами про визнання винуватості, у яких підозрювані на стадії здійснення досудового розслідування добровільно відшкодували заподіяні державі збитки на суму понад 30 тис. грн.Також до суду скерували чотири обвинувальні акти за фактами вчинення крадіжок лісопродукції, два з яких розглянули та стосовно винних осіб постановили обвинувальні вироки, решта – перебуває на розгляді.Так, 11 вересня до Ківерцівського районного суду скерували обвинувальний акт відносно жителя села Хопнів Ківерцівського району, який вчинив крадіжку трьох колод дуба, чим спричинив Державному підприємству «Ківерцівське лісове господарство» матеріальну шкоду на суму понад 12 тис. грн.У ході досудового розслідування в кримінальному провадженні чоловік повністю визнав свою вину у вчиненні крадіжки лісопродукції, яку слідчим підрозділом районного відділу поліції вилучено та повернуто власнику.