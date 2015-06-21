Волинських фармацевтів привітали з професійним святом. ФОТО
Сьогодні, 15:04
У приміщенні Волинської обласної державної адміністрації фармацевтів Волині урочисто вітали із професійним святом – Днем фармацевтичного працівника.
Про це повідомили на офіційному сайті луцької мерії.
Першим присутніх привітав голова Волинської ОДА Олександр Савченко, зазначивши, що сьогодні фармацевтика – найбільш соціально відповідальний бізнес області.
Окрім того, за високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток луцької фармацевтики, а також з нагоди професійного свята – Дня фармацевтичного працівника оголосили Подяки міського голови кращим працівникам галузі.
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Про це повідомили на офіційному сайті луцької мерії.
Першим присутніх привітав голова Волинської ОДА Олександр Савченко, зазначивши, що сьогодні фармацевтика – найбільш соціально відповідальний бізнес області.
Окрім того, за високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток луцької фармацевтики, а також з нагоди професійного свята – Дня фармацевтичного працівника оголосили Подяки міського голови кращим працівникам галузі.
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