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Волинських фармацевтів привітали з професійним святом. ФОТО

Волинських фармацевтів привітали з професійним святом. ФОТО
У приміщенні Волинської обласної державної адміністрації фармацевтів Волині урочисто вітали із професійним святом – Днем фармацевтичного працівника.

Про це повідомили на офіційному сайті луцької мерії.

Першим присутніх привітав голова Волинської ОДА Олександр Савченко, зазначивши, що сьогодні фармацевтика – найбільш соціально відповідальний бізнес області.

Окрім того, за високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток луцької фармацевтики, а також з нагоди професійного свята – Дня фармацевтичного працівника оголосили Подяки міського голови кращим працівникам галузі.

Волинських фармацевтів привітали з професійним святом. ФОТО
Волинських фармацевтів привітали з професійним святом. ФОТО
Волинських фармацевтів привітали з професійним святом. ФОТО
Волинських фармацевтів привітали з професійним святом. ФОТО
Волинських фармацевтів привітали з професійним святом. ФОТО
Волинських фармацевтів привітали з професійним святом. ФОТО
Волинських фармацевтів привітали з професійним святом. ФОТО
Волинських фармацевтів привітали з професійним святом. ФОТО
Волинських фармацевтів привітали з професійним святом. ФОТО
Волинських фармацевтів привітали з професійним святом. ФОТО
Волинських фармацевтів привітали з професійним святом. ФОТО

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Теги: медицина, свято
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