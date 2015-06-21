Волинських фармацевтів привітали з професійним святом. ФОТО





Про це повідомили на офіційному сайті луцької мерії.



Першим присутніх привітав голова Волинської ОДА Олександр Савченко, зазначивши, що сьогодні фармацевтика – найбільш соціально відповідальний бізнес області.



Окрім того, за високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток луцької фармацевтики, а також з нагоди професійного свята – Дня фармацевтичного працівника оголосили Подяки міського голови кращим працівникам галузі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У приміщенні Волинської обласної державної адміністрації фармацевтів Волині урочисто вітали із професійним святом – Днем фармацевтичного працівника.Про це повідомили на офіційному сайті луцької мерії.Першим присутніх привітав голова Волинської ОДА, зазначивши, що сьогодні фармацевтика – найбільш соціально відповідальний бізнес області.Окрім того, за високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток луцької фармацевтики, а також з нагоди професійного свята – Дня фармацевтичного працівника оголосили Подяки міського голови кращим працівникам галузі.

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