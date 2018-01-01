Засудили бойовика «ДНР», якого викрила волинська СБУ. ФОТО
Сьогодні, 11:14
Токмацький районний суд Запорізької області засудив бойовика терористичній організації «ДНР» до десяти років позбавлення волі заочно, якого викрили працівники СБУ із Волині.
Про це повідомили у прес-слуужбі УСБУ в області.
Працівники контррозвідки встановили, що у вересні 2014 року мешканець Амвросіївського району Донецької області приєднався до незаконних збройних формувань. Перебуваючи у складі бандформування він брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції поблизу села Біла Кам’янка Старобільського району Донецької області.
Згодом обіймаючи «посаду командира взводу» зловмисник організовував незаконні спостережні пункти бойовиків, а також здійснював підготовку «підлеглих».
Суд визнав учасника угруповання винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-1 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення судового вироку до виконання.
Засудженого оголошено в розшук.
Викриття протиправних дій зловмисника проводилось Управлінням СБУ у Волинській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-слуужбі УСБУ в області.
Працівники контррозвідки встановили, що у вересні 2014 року мешканець Амвросіївського району Донецької області приєднався до незаконних збройних формувань. Перебуваючи у складі бандформування він брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції поблизу села Біла Кам’янка Старобільського району Донецької області.
Згодом обіймаючи «посаду командира взводу» зловмисник організовував незаконні спостережні пункти бойовиків, а також здійснював підготовку «підлеглих».
Суд визнав учасника угруповання винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-1 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення судового вироку до виконання.
Засудженого оголошено в розшук.
Викриття протиправних дій зловмисника проводилось Управлінням СБУ у Волинській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Засудили бойовика «ДНР», якого викрила волинська СБУ. ФОТО
Сьогодні, 11:14
На волинянина завели кримінал через напад на патрульних
Сьогодні, 10:59
У Львові націоналісти готують «гарячий» прийом співаку з Луцька
Сьогодні, 10:44
Благодійні внески у луцьких школах: за і проти
Сьогодні, 09:24