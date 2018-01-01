Засудили бойовика «ДНР», якого викрила волинська СБУ. ФОТО

Токмацький районний суд Запорізької області засудив бойовика терористичній організації «ДНР» до десяти років позбавлення волі заочно, якого викрили працівники СБУ із Волині.Про це повідомили у прес-слуужбі УСБУ в області.Працівники контррозвідки встановили, що у вересні 2014 року мешканець Амвросіївського району Донецької області приєднався до незаконних збройних формувань. Перебуваючи у складі бандформування він брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції поблизу села Біла Кам’янка Старобільського району Донецької області.Згодом обіймаючи «посаду командира взводу» зловмисник організовував незаконні спостережні пункти бойовиків, а також здійснював підготовку «підлеглих».Суд визнав учасника угруповання винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-1 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення судового вироку до виконання.Засудженого оголошено в розшук.Викриття протиправних дій зловмисника проводилось Управлінням СБУ у Волинській області.