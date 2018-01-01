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Назвали фірму, яка виграла тендер на ремонт музею на Волині

Назвали фірму, яка виграла тендер на ремонт музею на Волині
У волинському містечку Маневичі відремонтують місцевий краєзнавчий музей.

На роботи витратять 1,2 мільйона гривень, - повідомляє інтернет-видання Волинь24.

Роботи виконає фірма «Західатомбудмонтаж», яка запропонувала найнижчу вартість робіт. За умовами закупівлі майстри повинні утеплити фасад приміщення, вмонтувати електроконвектор, відремонтувати покрівлю, облаштувати вентиляцію тощо.

Роботи фірма має виконати до грудня 2019 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, про те, що Маневицький краєзнавчий музей перебудують, аби помістити туди унікального човна-довбанку.

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Теги: тендер, Волинь
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