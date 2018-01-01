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У Луцьку відбудеться Фестиваль пива і м’яса

У Луцьку відбудеться Фестиваль пива і м’яса
За тиждень лучани смакуватимуть хмільними напоями та куштуватимуть смічні страви. 22 і 23 вересня у замку Любарта відбудеться Фестиваль пива і м’яса.

Про це повідомили організатори.

Найгучніше гастрономічне дійство осені потішить відвідувачів цікавою програмою і різноманіттям смаків.

Щоб почастувати гостей фестивалю пивом, до Луцька з’їдуться 15 броварень з різних куточків України. Вони представлятимуть такі сорти хмільного напою, як Vienna lager, Schwartz bier, Pilsner, Helles, India Pale lager, Porter, Ipa, Stout, Brown ale та іншими.

Окрім того, смаколики до пива представлять майже 20 рестораторів з різних міст. Вони пригощатимуть не тільки класичними закусками, але й незвичними стравами з оригінальною подачею.

Тож усіх поціновувачів хмільного напою та смачного дозвілля чекають 22 і 23 вересня у замку Любарта.

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Теги: фестиваль, Луцьк
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пива луцького і смаженого наційонального продукту!
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