Рекордний улов: волинський атовець спіймав велетенську рибину. ФОТО

Віталій Пудлик спіймав товстолоба вагою 10, 2 кг.



Про вдалий результат риболовлі він написав на своїй



"Отаку люблю ловити", - підписав фото Пудлик.



У коментарях він зізнався, що рибину виловили на вудочку у водоймі поблизу Луцька, однак детальніших координат не назвав.



Впольована рекордна рибина - товстолобик, який "потягнув" на 10,2 кілограма. Сам рибалка зізнається, що такий улов - просто везіння.



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