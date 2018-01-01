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Рекордний улов: волинський атовець спіймав велетенську рибину. ФОТО

Рекордний улов: волинський атовець спіймав велетенську рибину. ФОТО
Голова Луцької районної організації Спілки учасників АТО Віталій Пудлик спіймав товстолоба вагою 10, 2 кг.

Про вдалий результат риболовлі він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Отаку люблю ловити", - підписав фото Пудлик.

У коментарях він зізнався, що рибину виловили на вудочку у водоймі поблизу Луцька, однак детальніших координат не назвав.

Впольована рекордна рибина - товстолобик, який "потягнув" на 10,2 кілограма. Сам рибалка зізнається, що такий улов - просто везіння.
Рекордний улов: волинський атовець спіймав велетенську рибину. ФОТО

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Теги: риболовля, улов, рекорд
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