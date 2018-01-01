Відомо, скільки українців за 10 років отримали карту поляка





Про це пише



Як зазначається, з 2008 року, як правило, 8,5-10 тис. громадян України щороку отримували карту поляка. Натомість, упродовж 2016-2017 років спостерігалося зростання кількості виданих документів громадянам України — щороку понад 13 тисяч.



У першому півріччі нинішнього року польські консульські установи в Україні вже прийняли понад 7,2 тис. заяв від українських громадян на отримання карти поляка, що майже на 1 тис. більше, ніж за аналогічний період 2017 року.



Упродовж 10 років, до червня 2018-го, 1248 громадян України дістали відмови в отриманні карти поляка.



Загалом, із 2008 до червня 2018 року найбільше карт поляка отримали громадяни Білорусі (майже 120 тис.). Крім того, понад 6 тис. карт поляка видано громадянам Росії, понад 3 тис. - Казахстану, понад 1,7 тис. - Молдови, 605 — Узбекистану, 132 — Азербайджану, 95 - Вірменії, 65 — Туркменістану.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 2008 по 2017 роки карту поляка отримали 101 тис 937 українців.Про це пише Укрінформ із посиланням на МЗС Польщі.Як зазначається, з 2008 року, як правило, 8,5-10 тис. громадян України щороку отримували карту поляка. Натомість, упродовж 2016-2017 років спостерігалося зростання кількості виданих документів громадянам України — щороку понад 13 тисяч.У першому півріччі нинішнього року польські консульські установи в Україні вже прийняли понад 7,2 тис. заяв від українських громадян на отримання карти поляка, що майже на 1 тис. більше, ніж за аналогічний період 2017 року.Упродовж 10 років, до червня 2018-го, 1248 громадян України дістали відмови в отриманні карти поляка.Загалом, із 2008 до червня 2018 року найбільше карт поляка отримали громадяни Білорусі (майже 120 тис.). Крім того, понад 6 тис. карт поляка видано громадянам Росії, понад 3 тис. - Казахстану, понад 1,7 тис. - Молдови, 605 — Узбекистану, 132 — Азербайджану, 95 - Вірменії, 65 — Туркменістану.

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