У селі на Волині згорів сарай і житловий будинок





Про це інформує Шацьке відділення поліції у Facebook.



Рятувальники, які прибули на місце події встановили, що внаслідок загоряння сухої трави вогонь поширився на сарай та на житловий будинок.



Внаслідок пожежі сарай згорів повністю, покинутий будинок - на дев’яносто відсотків, ймовірна причина загоряння - необережне поводження з вогнем. Відтак, потерпілих внаслідок пожежі не має.

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