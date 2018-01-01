У селі на Волині згорів сарай і житловий будинок
Сьогодні, 10:50
У селі Кошари Шацького району горів сарай.
Про це інформує Шацьке відділення поліції у Facebook.
Рятувальники, які прибули на місце події встановили, що внаслідок загоряння сухої трави вогонь поширився на сарай та на житловий будинок.
Внаслідок пожежі сарай згорів повністю, покинутий будинок - на дев’яносто відсотків, ймовірна причина загоряння - необережне поводження з вогнем. Відтак, потерпілих внаслідок пожежі не має.
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Про це інформує Шацьке відділення поліції у Facebook.
Рятувальники, які прибули на місце події встановили, що внаслідок загоряння сухої трави вогонь поширився на сарай та на житловий будинок.
Внаслідок пожежі сарай згорів повністю, покинутий будинок - на дев’яносто відсотків, ймовірна причина загоряння - необережне поводження з вогнем. Відтак, потерпілих внаслідок пожежі не має.
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