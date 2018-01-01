Де у Луцьку не буде світла 17 вересня





Про це повідомили на офіційному сайті луцької мерії.



Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у понеділок, 17 вересня, з 9.00 до 17.00 буде припинене електропостачання за такими адресами:



- вул.Ковельська, 29-47,



- вул. Шкільна,



- вул. Рогова,



- вул. Червоного Хреста, 1-5,



- вул. Гірна, 1-19, 2-12.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стало відомо, мешканці яких вулиць у Луцьку в понеділок не матимуть електрики.Про це повідомили на офіційному сайті луцької мерії.Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у понеділок, 17 вересня, з 9.00 до 17.00 буде припинене електропостачання за такими адресами:- вул.Ковельська, 29-47,- вул. Шкільна,- вул. Рогова,- вул. Червоного Хреста, 1-5,- вул. Гірна, 1-19, 2-12.

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