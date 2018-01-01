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Де у Луцьку не буде світла 17 вересня

Де у Луцьку не буде світла 17 вересня
Стало відомо, мешканці яких вулиць у Луцьку в понеділок не матимуть електрики.

Про це повідомили на офіційному сайті луцької мерії.

Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у понеділок, 17 вересня, з 9.00 до 17.00 буде припинене електропостачання за такими адресами:

- вул.Ковельська, 29-47,

- вул. Шкільна,

- вул. Рогова,

- вул. Червоного Хреста, 1-5,

- вул. Гірна, 1-19, 2-12.

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Теги: світло, електропостачання
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