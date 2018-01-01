Де у Луцьку не буде світла 17 вересня
Сьогодні, 12:40
Стало відомо, мешканці яких вулиць у Луцьку в понеділок не матимуть електрики.
Про це повідомили на офіційному сайті луцької мерії.
Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у понеділок, 17 вересня, з 9.00 до 17.00 буде припинене електропостачання за такими адресами:
- вул.Ковельська, 29-47,
- вул. Шкільна,
- вул. Рогова,
- вул. Червоного Хреста, 1-5,
- вул. Гірна, 1-19, 2-12.
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Про це повідомили на офіційному сайті луцької мерії.
Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у понеділок, 17 вересня, з 9.00 до 17.00 буде припинене електропостачання за такими адресами:
- вул.Ковельська, 29-47,
- вул. Шкільна,
- вул. Рогова,
- вул. Червоного Хреста, 1-5,
- вул. Гірна, 1-19, 2-12.
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