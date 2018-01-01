У Луцьку зносять аварійний дитмайданчик на Молоді





Про це в себе на сторінці у Facebook написав Михайло Шелеп.



"Аварійний дитячий майданчик на пр. Молоді демонтують комунальники", - йдеться у дописі.



Нагадаємо, що 14 вересня, під час позачергового засідання виконкому Луцькради,

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