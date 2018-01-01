У Луцьку зносять аварійний дитмайданчик на Молоді
Сьогодні, 09:27
У Луцьку на проспекті Молоді демонтують дитячий майданчик, який знаходиться а аварійному стані.
Про це в себе на сторінці у Facebook написав Михайло Шелеп.
"Аварійний дитячий майданчик на пр. Молоді демонтують комунальники", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що 14 вересня, під час позачергового засідання виконкому Луцькради, вирішили демонтувати ігрове обладнання, яке не підлягає ремонту. Мова йде про дитмайданчики на проспекті Молоді, 9, поруч з піцерією «Соло», та на проспекті Відродження, 18, поруч з магазином «Наш край».
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Про це в себе на сторінці у Facebook написав Михайло Шелеп.
"Аварійний дитячий майданчик на пр. Молоді демонтують комунальники", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що 14 вересня, під час позачергового засідання виконкому Луцькради, вирішили демонтувати ігрове обладнання, яке не підлягає ремонту. Мова йде про дитмайданчики на проспекті Молоді, 9, поруч з піцерією «Соло», та на проспекті Відродження, 18, поруч з магазином «Наш край».
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