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У Луцьку зносять аварійний дитмайданчик на Молоді

У Луцьку зносять аварійний дитмайданчик на Молоді
У Луцьку на проспекті Молоді демонтують дитячий майданчик, який знаходиться а аварійному стані.

Про це в себе на сторінці у Facebook написав Михайло Шелеп.

"Аварійний дитячий майданчик на пр. Молоді демонтують комунальники", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, що 14 вересня, під час позачергового засідання виконкому Луцькради, вирішили демонтувати ігрове обладнання, яке не підлягає ремонту. Мова йде про дитмайданчики на проспекті Молоді, 9, поруч з піцерією «Соло», та на проспекті Відродження, 18, поруч з магазином «Наш край».

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Теги: демонтаж, майданчик, Луцьк
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