Мобільним банком Приват24 користуються 6 мільйонів українців*





Як повідомив член правління ПриватБанку Сергій Харітіч, щорічно кількість користувачів найпопулярнішого в країні мобільного банківського сервісу збільшується на мільйон – у 2016 році мобільним додатком користувалися 4 мільйони осіб.



«Політ нормальний, набираємо швидкість», – зазначив Сергій Харітіч.



Сьогодні більшість користувачів Privat24 – власники смартфонів на базі Android (4 мільйони 992 тисячі осіб), ще понад 1 мільйон клієнтів активно платять через Privat24 на своїх iPhone.



Загальна кількість клієнтів системи електронного банкінгу ПриватБанку в Україні становить понад 8 мільйонів осіб. Кожну секунду через Приват24 проходить 12 транзакцій, за добу користувачі веб- і мобільних версій Приват24 здійснюють понад 1 мільйон банківських операцій.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вересні кількість постійних користувачів мобільного банку Privat24 перевищила 6 мільйонів.Як повідомив член правління ПриватБанку, щорічно кількість користувачів найпопулярнішого в країні мобільного банківського сервісу збільшується на мільйон – у 2016 році мобільним додатком користувалися 4 мільйони осіб.«Політ нормальний, набираємо швидкість», – зазначив Сергій Харітіч.Сьогодні більшість користувачів Privat24 – власники смартфонів на базі Android (4 мільйони 992 тисячі осіб), ще понад 1 мільйон клієнтів активно платять через Privat24 на своїх iPhone.Загальна кількість клієнтів системи електронного банкінгу ПриватБанку в Україні становить понад 8 мільйонів осіб. Кожну секунду через Приват24 проходить 12 транзакцій, за добу користувачі веб- і мобільних версій Приват24 здійснюють понад 1 мільйон банківських операцій.

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