Мобільним банком Приват24 користуються 6 мільйонів українців*
Сьогодні, 15:27
У вересні кількість постійних користувачів мобільного банку Privat24 перевищила 6 мільйонів.
Як повідомив член правління ПриватБанку Сергій Харітіч, щорічно кількість користувачів найпопулярнішого в країні мобільного банківського сервісу збільшується на мільйон – у 2016 році мобільним додатком користувалися 4 мільйони осіб.
«Політ нормальний, набираємо швидкість», – зазначив Сергій Харітіч.
Сьогодні більшість користувачів Privat24 – власники смартфонів на базі Android (4 мільйони 992 тисячі осіб), ще понад 1 мільйон клієнтів активно платять через Privat24 на своїх iPhone.
Загальна кількість клієнтів системи електронного банкінгу ПриватБанку в Україні становить понад 8 мільйонів осіб. Кожну секунду через Приват24 проходить 12 транзакцій, за добу користувачі веб- і мобільних версій Приват24 здійснюють понад 1 мільйон банківських операцій.
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Як повідомив член правління ПриватБанку Сергій Харітіч, щорічно кількість користувачів найпопулярнішого в країні мобільного банківського сервісу збільшується на мільйон – у 2016 році мобільним додатком користувалися 4 мільйони осіб.
«Політ нормальний, набираємо швидкість», – зазначив Сергій Харітіч.
Сьогодні більшість користувачів Privat24 – власники смартфонів на базі Android (4 мільйони 992 тисячі осіб), ще понад 1 мільйон клієнтів активно платять через Privat24 на своїх iPhone.
Загальна кількість клієнтів системи електронного банкінгу ПриватБанку в Україні становить понад 8 мільйонів осіб. Кожну секунду через Приват24 проходить 12 транзакцій, за добу користувачі веб- і мобільних версій Приват24 здійснюють понад 1 мільйон банківських операцій.
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