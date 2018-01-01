Молода художниця з Луцька відкрила виставку в облраді. ФОТО

У приміщенні Волинської обласної ради відбулася офіційна презентація картин молодої художниці з ЛуцькаПро це повідомили у прес-службі Волиньради.В доробку художниці – твори на скіфську та слов'янську тематику, потрети відомих історичних постатей та зображення міфічних персонажів.Дівчина каже, що своїм мистецтвом хоче показати глибину української культури, ті часи, звідки починалося наше коріння. «Багато вивчаю. Особливо про те, де хороше, а де - погане, щоб не зобразити бува поганого на полотні», - ділиться враженнями Ірина Дацюк.Дівчина з дитинства любить живопис, особливо - портрет.