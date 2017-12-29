Бруд, таргани і миші: у Ковелі пенсіонерка перетворила квартиру на смітник. ФОТО





Що сталося із 82-річною жінкою, яка колись працювала у місцевій санстанції, сусіди не розуміють, - пише сайт



Таргани, миші, купи мотлоху та сморід — така ситуація дошкуляла мешканцям сусідніх квартир багато років. Бабуся, яка вже довгий час мешкає одна, не пускала сусідів на поріг власної квартири та ніяк не реагувала на скарги й зауваження.



У квартиру, яка перетворилася на сміттєзвалище усякого непотребу, не могли потрапити й комунальники. Та все ж одного разу були змушені увійти, аби перекрити воду, яка лилася на сусідів через зіржавілу трубу.



Аби не стати заручниками ще більшої проблеми через відсутність води, сусіди вирішили вкотре поспілкуватися з Вірою Гаврилівною. Якимось дивним чином, але одній жінці, таки вдалося знайти спільну мову з пенсіонеркою, і та навіть дозволила увійти до квартири.



Дочка жінки мешкає у тому ж будинку, тож розповіла матері про проблемну сусідку. Віра Гаврилівна розповіла, що боялася сусідів, розуміючи, що створює їм неабиякі проблеми. А сама навести лад у помешканні не мала сил та здоров'я. Захарастила квартиру власним сміттям після загибелі сина. Рідні у неї є, проте живуть далеко, тож навідуються не часто.



Бабуся дала згоду на “велике прибирання” своєї оселі, яке тривало кілька днів. У результаті з квартири пенсіонерки винесли близько сотні мішків (по 50 л кожен) різного мотлоху, харчових та побутових відходів. Потім зайнялися виведенням тарганів та мишей.



Віра Гаврилівна виявилася досить привітною і щирою жінкою і, у свою чергу, дякує Олені за допомогу. Каже, що тепер її оселя схожа на палац. Крім того, Олена з дочкою нині допомагають жінці з харчами, оскільки усе “добро”, яке роками накопичувала та зберігала у своєму господарстві пані Віра, довелося викинути.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі в однокімнатній оселі однієї з багатоповерхівок по вулиці Незалежності за десяток років перетворилася у смітник.Що сталося із 82-річною жінкою, яка колись працювала у місцевій санстанції, сусіди не розуміють, - пише сайт “КовельPost” Таргани, миші, купи мотлоху та сморід — така ситуація дошкуляла мешканцям сусідніх квартир багато років. Бабуся, яка вже довгий час мешкає одна, не пускала сусідів на поріг власної квартири та ніяк не реагувала на скарги й зауваження.У квартиру, яка перетворилася на сміттєзвалище усякого непотребу, не могли потрапити й комунальники. Та все ж одного разу були змушені увійти, аби перекрити воду, яка лилася на сусідів через зіржавілу трубу.Аби не стати заручниками ще більшої проблеми через відсутність води, сусіди вирішили вкотре поспілкуватися з Вірою Гаврилівною. Якимось дивним чином, але одній жінці, таки вдалося знайти спільну мову з пенсіонеркою, і та навіть дозволила увійти до квартири.Дочка жінки мешкає у тому ж будинку, тож розповіла матері про проблемну сусідку. Віра Гаврилівна розповіла, що боялася сусідів, розуміючи, що створює їм неабиякі проблеми. А сама навести лад у помешканні не мала сил та здоров'я. Захарастила квартиру власним сміттям після загибелі сина. Рідні у неї є, проте живуть далеко, тож навідуються не часто.Бабуся дала згоду на “велике прибирання” своєї оселі, яке тривало кілька днів. У результаті з квартири пенсіонерки винесли близько сотні мішків (по 50 л кожен) різного мотлоху, харчових та побутових відходів. Потім зайнялися виведенням тарганів та мишей.Віра Гаврилівна виявилася досить привітною і щирою жінкою і, у свою чергу, дякує Олені за допомогу. Каже, що тепер її оселя схожа на палац. Крім того, Олена з дочкою нині допомагають жінці з харчами, оскільки усе “добро”, яке роками накопичувала та зберігала у своєму господарстві пані Віра, довелося викинути.

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