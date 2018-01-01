Поліція розшукує волинянку, яка зникла 8 років тому
Сьогодні, 16:24
Поліція розшукує 32-річну Козак Ірину Володимирівну, мешканку села Залісоче Ківерцівського району.
Волинянка у 2010 році пішла з дому та дотепер не повернулася, - інформує ГУНП у Волинській області.
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування зниклої волинянки, невідкладно повідомити за номерами телефону: (03365) 2-12-97, (0332) 24-42-98 або на лінію «102».
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Волинянка у 2010 році пішла з дому та дотепер не повернулася, - інформує ГУНП у Волинській області.
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування зниклої волинянки, невідкладно повідомити за номерами телефону: (03365) 2-12-97, (0332) 24-42-98 або на лінію «102».
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