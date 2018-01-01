Курс валют у Луцьку на 20 вересня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.850, а продаж - 28.210.
Євро при купівлі становить - 32.427, при продажу - 33.073.
Курс російського рубля: купівля - 0.371, продаж - 0.429.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.133, продаж - 7.733.
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Євро при купівлі становить - 32.427, при продажу - 33.073.
Курс російського рубля: купівля - 0.371, продаж - 0.429.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.133, продаж - 7.733.
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