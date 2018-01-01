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У центрі Луцька для кафе хочуть продати землю за 25 тисяч гривень

У центрі Луцька для кафе хочуть продати землю за 25 тисяч гривень
У центрі Луцька кафе “Сніжинка”, яке знаходиться на проспекті Волі, 8а хочуть продати земельну ділянку.

Про це йдеться в проекті рішень Луцької міської ради.

Відтак, хочуть продати земельну ділянку комунальної власності на проспекті Волі, 8а площею 0,0036 га (для добудови та обслуговування кафе “Сніжинка”). Земельну ділянку оцінили в 25 958 гривень.




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Теги: кафе, Сніжинка, Луцьк
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