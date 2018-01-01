У центрі Луцька для кафе хочуть продати землю за 25 тисяч гривень





Про це йдеться в проекті рішень



Відтак, хочуть продати земельну ділянку комунальної власності на проспекті Волі, 8а площею 0,0036 га (для добудови та обслуговування кафе “Сніжинка”). Земельну ділянку оцінили в 25 958 гривень.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Луцька кафе “Сніжинка”, яке знаходиться на проспекті Волі, 8а хочуть продати земельну ділянку.Про це йдеться в проекті рішень Луцької міської ради Відтак, хочуть продати земельну ділянку комунальної власності на проспекті Волі, 8а площею 0,0036 га (для добудови та обслуговування кафе “Сніжинка”). Земельну ділянку оцінили в 25 958 гривень.

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