У центрі Луцька для кафе хочуть продати землю за 25 тисяч гривень
Сьогодні, 13:23
У центрі Луцька кафе “Сніжинка”, яке знаходиться на проспекті Волі, 8а хочуть продати земельну ділянку.
Про це йдеться в проекті рішень Луцької міської ради.
Відтак, хочуть продати земельну ділянку комунальної власності на проспекті Волі, 8а площею 0,0036 га (для добудови та обслуговування кафе “Сніжинка”). Земельну ділянку оцінили в 25 958 гривень.
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Про це йдеться в проекті рішень Луцької міської ради.
Відтак, хочуть продати земельну ділянку комунальної власності на проспекті Волі, 8а площею 0,0036 га (для добудови та обслуговування кафе “Сніжинка”). Земельну ділянку оцінили в 25 958 гривень.
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