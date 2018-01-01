У Ковелі змагатимуться веслувальники з Польщі, України та Білорусі
Сьогодні, 19:26
У Ковелі 22-23 вересня змагатимуться веслувальники з України, Польщі та Білорусі.
22-23 вересня у Ковелі пройдуть ХХХІV-ті Всеукраїнські змагання з веслування на байдарках і каное з нагоди Дня машинобудівника, - повідомили у ковельській мерії.
У них візьмуть участь спортсмени з різних регіонів нашої країни, Польщі та Білорусі.
Серед них - чемпіони та призери чемпіонатів Європи та світу.
Початок — 22 вересня о 12.00 год., 23 вересня о 10.00 год., урочисте відкриття – 22 вересня о 14.00 год.
"Наші земляки неодноразово достойно й успішно примножували славу рідного краю. Для них важлива підтримка вболівальників, яку вони по праву заслуговують. Запрошуємо ковельчан та гостей міста на спортивний форум", - йдеться у повідомленні.
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22-23 вересня у Ковелі пройдуть ХХХІV-ті Всеукраїнські змагання з веслування на байдарках і каное з нагоди Дня машинобудівника, - повідомили у ковельській мерії.
У них візьмуть участь спортсмени з різних регіонів нашої країни, Польщі та Білорусі.
Серед них - чемпіони та призери чемпіонатів Європи та світу.
Початок — 22 вересня о 12.00 год., 23 вересня о 10.00 год., урочисте відкриття – 22 вересня о 14.00 год.
"Наші земляки неодноразово достойно й успішно примножували славу рідного краю. Для них важлива підтримка вболівальників, яку вони по праву заслуговують. Запрошуємо ковельчан та гостей міста на спортивний форум", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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