У Ковелі змагатимуться веслувальники з Польщі, України та Білорусі

У Ковелі 22-23 вересня змагатимуться веслувальники з України, Польщі та Білорусі.22-23 вересня у Ковелі пройдуть ХХХІV-ті Всеукраїнські змагання з веслування на байдарках і каное з нагоди Дня машинобудівника, - повідомили у ковельській мерії.У них візьмуть участь спортсмени з різних регіонів нашої країни, Польщі та Білорусі.Серед них - чемпіони та призери чемпіонатів Європи та світу.Початок — 22 вересня о 12.00 год., 23 вересня о 10.00 год., урочисте відкриття – 22 вересня о 14.00 год."Наші земляки неодноразово достойно й успішно примножували славу рідного краю. Для них важлива підтримка вболівальників, яку вони по праву заслуговують. Запрошуємо ковельчан та гостей міста на спортивний форум", - йдеться у повідомленні.