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У Ковелі змагатимуться веслувальники з Польщі, України та Білорусі

У Ковелі змагатимуться веслувальники з Польщі, України та Білорусі
У Ковелі 22-23 вересня змагатимуться веслувальники з України, Польщі та Білорусі.

22-23 вересня у Ковелі пройдуть ХХХІV-ті Всеукраїнські змагання з веслування на байдарках і каное з нагоди Дня машинобудівника, - повідомили у ковельській мерії.

У них візьмуть участь спортсмени з різних регіонів нашої країни, Польщі та Білорусі.

Серед них - чемпіони та призери чемпіонатів Європи та світу.

Початок — 22 вересня о 12.00 год., 23 вересня о 10.00 год., урочисте відкриття – 22 вересня о 14.00 год.

"Наші земляки неодноразово достойно й успішно примножували славу рідного краю. Для них важлива підтримка вболівальників, яку вони по праву заслуговують. Запрошуємо ковельчан та гостей міста на спортивний форум", - йдеться у повідомленні.

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Теги: спорт, каное
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