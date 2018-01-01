Матір трьох дітей повісилася на власному горищі





Інцидент стався 19 вересня, передає



Відомо, що жінка, яка наклала на себе руки, - 1972 року народження.



Перевіркою було встановлено, що померла проживала разом з донькою, перебувала на обліку у психіатра. Труп жінки направили в морг.



Журналісти дізналися, що не так давно вона поховала чоловіка, окрім доньки, в неї є ще двоє синів, які наразі з матір’ю не проживають.



Причини, які підштовхнули жінку до зашморгу, не повідомляються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Бердичеві Житомирської області мати трьох дітей повісилася на горищі власного будинку.Інцидент стався 19 вересня, передає Уніан з посиланням на Berdichev.biz.Відомо, що жінка, яка наклала на себе руки, - 1972 року народження.Перевіркою було встановлено, що померла проживала разом з донькою, перебувала на обліку у психіатра. Труп жінки направили в морг.Журналісти дізналися, що не так давно вона поховала чоловіка, окрім доньки, в неї є ще двоє синів, які наразі з матір’ю не проживають.Причини, які підштовхнули жінку до зашморгу, не повідомляються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію