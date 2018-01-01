Матір трьох дітей повісилася на власному горищі
Сьогодні, 11:12
У Бердичеві Житомирської області мати трьох дітей повісилася на горищі власного будинку.
Інцидент стався 19 вересня, передає Уніан з посиланням на Berdichev.biz.
Відомо, що жінка, яка наклала на себе руки, - 1972 року народження.
Перевіркою було встановлено, що померла проживала разом з донькою, перебувала на обліку у психіатра. Труп жінки направили в морг.
Журналісти дізналися, що не так давно вона поховала чоловіка, окрім доньки, в неї є ще двоє синів, які наразі з матір’ю не проживають.
Причини, які підштовхнули жінку до зашморгу, не повідомляються.
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Інцидент стався 19 вересня, передає Уніан з посиланням на Berdichev.biz.
Відомо, що жінка, яка наклала на себе руки, - 1972 року народження.
Перевіркою було встановлено, що померла проживала разом з донькою, перебувала на обліку у психіатра. Труп жінки направили в морг.
Журналісти дізналися, що не так давно вона поховала чоловіка, окрім доньки, в неї є ще двоє синів, які наразі з матір’ю не проживають.
Причини, які підштовхнули жінку до зашморгу, не повідомляються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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