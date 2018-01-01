вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Матір трьох дітей повісилася на власному горищі

Матір трьох дітей повісилася на власному горищі
У Бердичеві Житомирської області мати трьох дітей повісилася на горищі власного будинку.

Інцидент стався 19 вересня, передає Уніан з посиланням на Berdichev.biz.

Відомо, що жінка, яка наклала на себе руки, - 1972 року народження.

Перевіркою було встановлено, що померла проживала разом з донькою, перебувала на обліку у психіатра. Труп жінки направили в морг.

Журналісти дізналися, що не так давно вона поховала чоловіка, окрім доньки, в неї є ще двоє синів, які наразі з матір’ю не проживають.

Причини, які підштовхнули жінку до зашморгу, не повідомляються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: самогубство, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сини головної освітянки Луцька та депутата: хто може отримати стипендію міської ради
Дамо атовцям номери депутатів, які не проголосують, – Савченко про гроші на реабілітаційний центр
Нагле порушення законодавства, – депутат про кадрове призначення в Луцькраді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку працівник автомайстерні викрав Volkswagen і скоїв аварію
Сьогодні, 11:27
Матір трьох дітей повісилася на власному горищі
Сьогодні, 11:12
У Луцьку виділять 5 мільйонів на реабілітаційний центр для атовців
Сьогодні, 11:07
У Луцьку збільшився обіг наркотиків
Сьогодні, 11:02
Куди піти на вихідні у Луцьку: 21-23 вересня
Сьогодні, 11:00
Схожі новини
Вагітна мати 10 дітей повісилася на старому дроті: подробиці трагедії Вагітна мати 10 дітей повісилася на старому дроті: подробиці трагедії
Сьогодні, 08:02
У сараї повісилася мати 10 дітей. ВІДЕО У сараї повісилася мати 10 дітей. ВІДЕО
20 вересень, 11:02
На шкільному стадіоні у селі на Волині повісився дідусь На шкільному стадіоні у селі на Волині повісився дідусь
18 вересень, 15:37
15-річна дівчина повісилася на ручці дверей 15-річна дівчина повісилася на ручці дверей
12 вересень, 18:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку працівник автомайстерні викрав Volkswagen і скоїв аварію
Сьогодні, 11:27
 0
Матір трьох дітей повісилася на власному горищі
Сьогодні, 11:12
 0
У Луцьку виділять 5 мільйонів на реабілітаційний центр для атовців
Сьогодні, 11:07
 0
У Луцьку збільшився обіг наркотиків
Сьогодні, 11:02
 0
Куди піти на вихідні у Луцьку: 21-23 вересня
Сьогодні, 11:00
 0
Медіа
відео
1/8