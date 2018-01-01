Кабмін готує подорожчання цигарок





Середня ціна пачки цигарок становитиме приблизно 36 грн, повідомив Український центр контролю над тютюном "Життя", - пише



"Уряд пропонує підвищити акцизи на цигарки на 30,8% з 1 січня. Відповідна пропозиція представлена Кабінетом Міністрів в законопроекті №9085 від 17 вересня", - повідомляє організація.



Мінімальний акциз на пачку з 20 сигарет становитиме 20,23 грн, що на 4,76 грн вище, ніж цьогоріч.



З урахуванням ПДВ та роздрібного (5%) акцизу податкове навантаження на пачку цигарок зросте на 5,79 грн.



Мінімальний акциз буде сплачуватися з усіх цигарок, які у 2019-у матимуть в магазинах ціну меншу ніж 45 грн за пачку, тобто на переважну більшість цигарок в Україні.



За даними Держстату, середня ціна пачки становила 30,3 грн. В організації підрахували, що якщо ціна сигарет збільшиться лише на суму зростання податкового навантаження, то в 2019-у середня ціна пачки становитиме приблизно 36 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабмін підготував новий план підвищення акцизів на тютюн з 2019 року.Середня ціна пачки цигарок становитиме приблизно 36 грн, повідомив Український центр контролю над тютюном "Життя", - пише gazeta.ua "Уряд пропонує підвищити акцизи на цигарки на 30,8% з 1 січня. Відповідна пропозиція представлена Кабінетом Міністрів в законопроекті №9085 від 17 вересня", - повідомляє організація.Мінімальний акциз на пачку з 20 сигарет становитиме 20,23 грн, що на 4,76 грн вище, ніж цьогоріч.З урахуванням ПДВ та роздрібного (5%) акцизу податкове навантаження на пачку цигарок зросте на 5,79 грн.Мінімальний акциз буде сплачуватися з усіх цигарок, які у 2019-у матимуть в магазинах ціну меншу ніж 45 грн за пачку, тобто на переважну більшість цигарок в Україні.За даними Держстату, середня ціна пачки становила 30,3 грн. В організації підрахували, що якщо ціна сигарет збільшиться лише на суму зростання податкового навантаження, то в 2019-у середня ціна пачки становитиме приблизно 36 грн.

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