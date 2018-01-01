Кабмін готує подорожчання цигарок
Сьогодні, 16:20
Кабмін підготував новий план підвищення акцизів на тютюн з 2019 року.
Середня ціна пачки цигарок становитиме приблизно 36 грн, повідомив Український центр контролю над тютюном "Життя", - пише gazeta.ua.
"Уряд пропонує підвищити акцизи на цигарки на 30,8% з 1 січня. Відповідна пропозиція представлена Кабінетом Міністрів в законопроекті №9085 від 17 вересня", - повідомляє організація.
Мінімальний акциз на пачку з 20 сигарет становитиме 20,23 грн, що на 4,76 грн вище, ніж цьогоріч.
З урахуванням ПДВ та роздрібного (5%) акцизу податкове навантаження на пачку цигарок зросте на 5,79 грн.
Мінімальний акциз буде сплачуватися з усіх цигарок, які у 2019-у матимуть в магазинах ціну меншу ніж 45 грн за пачку, тобто на переважну більшість цигарок в Україні.
За даними Держстату, середня ціна пачки становила 30,3 грн. В організації підрахували, що якщо ціна сигарет збільшиться лише на суму зростання податкового навантаження, то в 2019-у середня ціна пачки становитиме приблизно 36 грн.
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Середня ціна пачки цигарок становитиме приблизно 36 грн, повідомив Український центр контролю над тютюном "Життя", - пише gazeta.ua.
"Уряд пропонує підвищити акцизи на цигарки на 30,8% з 1 січня. Відповідна пропозиція представлена Кабінетом Міністрів в законопроекті №9085 від 17 вересня", - повідомляє організація.
Мінімальний акциз на пачку з 20 сигарет становитиме 20,23 грн, що на 4,76 грн вище, ніж цьогоріч.
З урахуванням ПДВ та роздрібного (5%) акцизу податкове навантаження на пачку цигарок зросте на 5,79 грн.
Мінімальний акциз буде сплачуватися з усіх цигарок, які у 2019-у матимуть в магазинах ціну меншу ніж 45 грн за пачку, тобто на переважну більшість цигарок в Україні.
За даними Держстату, середня ціна пачки становила 30,3 грн. В організації підрахували, що якщо ціна сигарет збільшиться лише на суму зростання податкового навантаження, то в 2019-у середня ціна пачки становитиме приблизно 36 грн.
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