Розпитував все про картку: лучанку намагався «розвести» клієнт із OLX

У лучанки, яка продавала дитячий візочок через сервіс OLX.ua, шахрай намагався вивідати всю інформацію про картку, однак почувши голос дитини вибачився та кинув слухавку.Про ценаписала у спільноті "Теревені про Луцьк" у соцмережі Facebook.Жінка зазначає, що публікує історю, аби вна стала попередженням для тих, хто щось продає через сервіс."Телефонує мені сьогодні клієнт (розмовляючи російською мовою) стосовно коляски, яку я буквально 20 хв., як виставила на продаж. Продиктував місто, відділення нової пошти та прізвище ім'я людини, кому я мала відправити коляску. Відповідно мною був продиктований номер картки, куди мали переказатися кошти. Зателефонував уже під вечір. Ще раз представився, нагадав про покупку. Сказав, що на картку перекаже не 1000 а 1075 грн., тому що зніме комісію, а для цього мені в приват24 потрібно натиснути якусь чарівну кнопку і поставити галочку. Після моєї згоди почався шквал запитань.....ваша картка прив'язана до приват24? Ви будете заходити з комп'ютера чи телефону? А останнє питання просто вибило мене... ви юридична чи фізична особа? І тут я все зрозуміла...А сам фінал шокував мене найбільше. Почувши голос мого синочка він замовчав і сказав те, що мене просто "вбило". Извините меня, мне стыдно, не звоните на этот номер...Застерігаю усіх будьте обережні та уважні!!!!" - написала жінка.У коментарях під дописом кілька людей написали, що мали аналогічні ситуації під час продажу візочків, а інші учаники спільноти розповідають про різні види шахрайств.