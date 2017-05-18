вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розпитував все про картку: лучанку намагався «розвести» клієнт із OLX

Розпитував все про картку: лучанку намагався «розвести» клієнт із OLX
У лучанки, яка продавала дитячий візочок через сервіс OLX.ua, шахрай намагався вивідати всю інформацію про картку, однак почувши голос дитини вибачився та кинув слухавку.

Про це Альона Сокол написала у спільноті "Теревені про Луцьк" у соцмережі Facebook.

Жінка зазначає, що публікує історю, аби вна стала попередженням для тих, хто щось продає через сервіс.

"Телефонує мені сьогодні клієнт (розмовляючи російською мовою) стосовно коляски, яку я буквально 20 хв., як виставила на продаж. Продиктував місто, відділення нової пошти та прізвище ім'я людини, кому я мала відправити коляску. Відповідно мною був продиктований номер картки, куди мали переказатися кошти. Зателефонував уже під вечір. Ще раз представився, нагадав про покупку. Сказав, що на картку перекаже не 1000 а 1075 грн., тому що зніме комісію, а для цього мені в приват24 потрібно натиснути якусь чарівну кнопку і поставити галочку. Після моєї згоди почався шквал запитань.....ваша картка прив'язана до приват24? Ви будете заходити з комп'ютера чи телефону? А останнє питання просто вибило мене... ви юридична чи фізична особа? І тут я все зрозуміла...А сам фінал шокував мене найбільше. Почувши голос мого синочка він замовчав і сказав те, що мене просто "вбило". Извините меня, мне стыдно, не звоните на этот номер...Застерігаю усіх будьте обережні та уважні!!!!" - написала жінка.

У коментарях під дописом кілька людей написали, що мали аналогічні ситуації під час продажу візочків, а інші учаники спільноти розповідають про різні види шахрайств.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: продаж, інтернет, шахраї
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
І знову чужі пости викладаєте!! А на свої мізків не вистачає???
Відповісти
Вибір редактора
Сини головної освітянки Луцька та депутата: хто може отримати стипендію міської ради
Дамо атовцям номери депутатів, які не проголосують, – Савченко про гроші на реабілітаційний центр
Нагле порушення законодавства, – депутат про кадрове призначення в Луцькраді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Фрагменти призабутих шедеврів: луцький фотограф показав красу старих будівель
Сьогодні, 13:32
Розпитував все про картку: лучанку намагався «розвести» клієнт із OLX
Сьогодні, 13:09
Як у Луцьку фестивалив «Мандрівний вішак». ФОТО
Сьогодні, 12:44
Мама просить допомоги: на реабілітацію маленької волинянки треба 25 тисяч
Сьогодні, 12:12
Заради єднання: волинський волонтер пішки здолав 800 кілометрів
Сьогодні, 11:45
Схожі новини
Як шахраї видурюють гроші у волинян, - прокуратура назвала схеми Як шахраї видурюють гроші у волинян, - прокуратура назвала схеми
18 травень, 2017, 04:45
Телефонні шахраї продовжують видурювати гроші у волинян Телефонні шахраї продовжують видурювати гроші у волинян
07 березень, 2017, 15:50
Кібершахраї «позичили» гроші від імені лучанки Кібершахраї «позичили» гроші від імені лучанки
07 лютий, 2017, 14:31
Телефонні аферисти: банкір розповів про схеми обману Телефонні аферисти: банкір розповів про схеми обману
31 січень, 2017, 20:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Фрагменти призабутих шедеврів: луцький фотограф показав красу старих будівель
Сьогодні, 13:32
 0
Розпитував все про картку: лучанку намагався «розвести» клієнт із OLX
Сьогодні, 13:09
 0
Як у Луцьку фестивалив «Мандрівний вішак». ФОТО
Сьогодні, 12:44
 0
Мама просить допомоги: на реабілітацію маленької волинянки треба 25 тисяч
Сьогодні, 12:12
 0
Заради єднання: волинський волонтер пішки здолав 800 кілометрів
Сьогодні, 11:45
 0
Медіа
відео
1/8