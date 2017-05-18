Розпитував все про картку: лучанку намагався «розвести» клієнт із OLX
Сьогодні, 13:09
У лучанки, яка продавала дитячий візочок через сервіс OLX.ua, шахрай намагався вивідати всю інформацію про картку, однак почувши голос дитини вибачився та кинув слухавку.
Про це Альона Сокол написала у спільноті "Теревені про Луцьк" у соцмережі Facebook.
Жінка зазначає, що публікує історю, аби вна стала попередженням для тих, хто щось продає через сервіс.
"Телефонує мені сьогодні клієнт (розмовляючи російською мовою) стосовно коляски, яку я буквально 20 хв., як виставила на продаж. Продиктував місто, відділення нової пошти та прізвище ім'я людини, кому я мала відправити коляску. Відповідно мною був продиктований номер картки, куди мали переказатися кошти. Зателефонував уже під вечір. Ще раз представився, нагадав про покупку. Сказав, що на картку перекаже не 1000 а 1075 грн., тому що зніме комісію, а для цього мені в приват24 потрібно натиснути якусь чарівну кнопку і поставити галочку. Після моєї згоди почався шквал запитань.....ваша картка прив'язана до приват24? Ви будете заходити з комп'ютера чи телефону? А останнє питання просто вибило мене... ви юридична чи фізична особа? І тут я все зрозуміла...А сам фінал шокував мене найбільше. Почувши голос мого синочка він замовчав і сказав те, що мене просто "вбило". Извините меня, мне стыдно, не звоните на этот номер...Застерігаю усіх будьте обережні та уважні!!!!" - написала жінка.
У коментарях під дописом кілька людей написали, що мали аналогічні ситуації під час продажу візочків, а інші учаники спільноти розповідають про різні види шахрайств.
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Про це Альона Сокол написала у спільноті "Теревені про Луцьк" у соцмережі Facebook.
Жінка зазначає, що публікує історю, аби вна стала попередженням для тих, хто щось продає через сервіс.
"Телефонує мені сьогодні клієнт (розмовляючи російською мовою) стосовно коляски, яку я буквально 20 хв., як виставила на продаж. Продиктував місто, відділення нової пошти та прізвище ім'я людини, кому я мала відправити коляску. Відповідно мною був продиктований номер картки, куди мали переказатися кошти. Зателефонував уже під вечір. Ще раз представився, нагадав про покупку. Сказав, що на картку перекаже не 1000 а 1075 грн., тому що зніме комісію, а для цього мені в приват24 потрібно натиснути якусь чарівну кнопку і поставити галочку. Після моєї згоди почався шквал запитань.....ваша картка прив'язана до приват24? Ви будете заходити з комп'ютера чи телефону? А останнє питання просто вибило мене... ви юридична чи фізична особа? І тут я все зрозуміла...А сам фінал шокував мене найбільше. Почувши голос мого синочка він замовчав і сказав те, що мене просто "вбило". Извините меня, мне стыдно, не звоните на этот номер...Застерігаю усіх будьте обережні та уважні!!!!" - написала жінка.
У коментарях під дописом кілька людей написали, що мали аналогічні ситуації під час продажу візочків, а інші учаники спільноти розповідають про різні види шахрайств.
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Коментарі 1
І знову чужі пости викладаєте!! А на свої мізків не вистачає???
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