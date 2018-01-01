У Луцьку буревій зірвав зупинку. ФОТО





Про це у Facebook-спільноті «Теревені про Луцьк» повідомила Альона-Оленка.



«Караван. Вертикальна зупинка», – йдеться у дописі.



У коментарях до допису люди обурюються тому факту, що зупинку погано закріпили.



«Жесть. Аби нікого не прибило...» – пише Євгенія Ткаченко.



«А укріплена як! Просто краса на куцих ніжках. Слід було цього очікувати», – зауважила Інна Доротій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Конякіна сильний вітер зірвав та перевернув зупинку.Про це у Facebook-спільноті «Теревені про Луцьк» повідомила«Караван. Вертикальна зупинка», – йдеться у дописі.У коментарях до допису люди обурюються тому факту, що зупинку погано закріпили.«Жесть. Аби нікого не прибило...» – пише«А укріплена як! Просто краса на куцих ніжках. Слід було цього очікувати», – зауважила

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