вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку буревій зірвав зупинку. ФОТО

У Луцьку буревій зірвав зупинку. ФОТО
У Луцьку на вулиці Конякіна сильний вітер зірвав та перевернув зупинку.

Про це у Facebook-спільноті «Теревені про Луцьк» повідомила Альона-Оленка.

«Караван. Вертикальна зупинка», – йдеться у дописі.

У коментарях до допису люди обурюються тому факту, що зупинку погано закріпили.

«Жесть. Аби нікого не прибило...» – пише Євгенія Ткаченко.

«А укріплена як! Просто краса на куцих ніжках. Слід було цього очікувати», – зауважила Інна Доротій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зупинка, Луцьк, буревій, погода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сини головної освітянки Луцька та депутата: хто може отримати стипендію міської ради
Дамо атовцям номери депутатів, які не проголосують, – Савченко про гроші на реабілітаційний центр
Нагле порушення законодавства, – депутат про кадрове призначення в Луцькраді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині судили мисливця, який втопив рушницю у річці
Сьогодні, 14:25
У Світязі дерево пробило стіну новобудови
Сьогодні, 14:13
У Луцьку буревій зірвав зупинку. ФОТО
Сьогодні, 13:51
Волинські атовці повернулися з реабілітації в Італії
Сьогодні, 13:31
На Волині поліцейські затримали наркоторговців. ФОТО
Сьогодні, 13:17
Схожі новини
Волинян попереджують про різке похолодання Волинян попереджують про різке похолодання
Сьогодні, 10:52
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 22 і 23 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 22 і 23 вересня
21 вересень, 19:00
Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 20 вересня Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 20 вересня
19 вересень, 20:00
У Луцьку планують скоротити кількість транспортних зупинок У Луцьку планують скоротити кількість транспортних зупинок
19 вересень, 13:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «ПортСity» – ексклюзивні бренди*
Сьогодні, 14:32
 0
Для волинської учасниці «Хата на тата» побачення влаштує зірковий «Холостяк». ФОТО
Сьогодні, 14:31
 0
На Волині буревій повалив на дороги дерева
Сьогодні, 14:30
 0
На Волині судили мисливця, який втопив рушницю у річці
Сьогодні, 14:25
 0
У Світязі дерево пробило стіну новобудови
Сьогодні, 14:13
 0
Медіа
відео
1/8