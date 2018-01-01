У Луцьку буревій зірвав зупинку. ФОТО
Сьогодні, 13:51
У Луцьку на вулиці Конякіна сильний вітер зірвав та перевернув зупинку.
Про це у Facebook-спільноті «Теревені про Луцьк» повідомила Альона-Оленка.
«Караван. Вертикальна зупинка», – йдеться у дописі.
У коментарях до допису люди обурюються тому факту, що зупинку погано закріпили.
«Жесть. Аби нікого не прибило...» – пише Євгенія Ткаченко.
«А укріплена як! Просто краса на куцих ніжках. Слід було цього очікувати», – зауважила Інна Доротій.
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Про це у Facebook-спільноті «Теревені про Луцьк» повідомила Альона-Оленка.
«Караван. Вертикальна зупинка», – йдеться у дописі.
У коментарях до допису люди обурюються тому факту, що зупинку погано закріпили.
«Жесть. Аби нікого не прибило...» – пише Євгенія Ткаченко.
«А укріплена як! Просто краса на куцих ніжках. Слід було цього очікувати», – зауважила Інна Доротій.
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