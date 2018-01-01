У Луцьку розкажуть, чи був Геродот на Поліссі
Сьогодні, 19:34
У Луцьку в великій залі бібліотеки СНУ імені Лесі Українки відбудеться презентація книги "Зачароване Полісся" волинського науковця Віктора Давидюка.
Про це у Facebook написав сам автор публікації.
"Вже у вівторок 25 вересня о 13.20 в великій залі бібліотеки СНУ вам буде не до сну, коли дізнаєтесь, хто така Красна Пані, чи бував Геродот на Поліссі, за що князь Данило в'ївся на ятвягів, хто приніс на Полісся писемність, де писалась "Велесова книга" та чому її справжність не хочуть визнавати ні в Москві, ні в Київі. Звідки походять Корсаки, Силюки, Чудіновичі та багато іншого. Хочете сидіти, приходьте завчасу", - йдеться у повідомленні.
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Про це у Facebook написав сам автор публікації.
"Вже у вівторок 25 вересня о 13.20 в великій залі бібліотеки СНУ вам буде не до сну, коли дізнаєтесь, хто така Красна Пані, чи бував Геродот на Поліссі, за що князь Данило в'ївся на ятвягів, хто приніс на Полісся писемність, де писалась "Велесова книга" та чому її справжність не хочуть визнавати ні в Москві, ні в Київі. Звідки походять Корсаки, Силюки, Чудіновичі та багато іншого. Хочете сидіти, приходьте завчасу", - йдеться у повідомленні.
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