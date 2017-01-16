У центрі Луцька можна буде безкоштовно обстежитися у медиків





У п’ятницю, 28 вересня лучан та гостей міста запрошуємо завітати до медичного містечка, яке працюватиме на Театральному майдані з 10:00 до 14:00, - повідомили організатори.



Ви матимете можливість безоплатно:



- проконсультуватись у лікарів загальної практики-сімейної медицини;

- зробити мамографію (обстеження молочних залоз) та флюорографію (обстеження легень);

- обстежити родимки та проконсультуватися у дерматолога;

- пройти експрес-тестування на ВІЛ/СНІД;

- отримати консультацію із боротьби з алко-, нарко- та тютюновою залежністю;

- навчитися надавати першу медичну допомогу;

- отримати юридичну консультацію на медичну тематику.



Організатори: Волинський обласний центр здоров’я за сприяння управлінь охорони здоров’я Луцькради та Волинської ОДА.





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