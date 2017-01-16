У центрі Луцька можна буде безкоштовно обстежитися у медиків
Сьогодні, 19:50
Лучан кличуть до медичного містечка.
У п’ятницю, 28 вересня лучан та гостей міста запрошуємо завітати до медичного містечка, яке працюватиме на Театральному майдані з 10:00 до 14:00, - повідомили організатори.
Ви матимете можливість безоплатно:
- проконсультуватись у лікарів загальної практики-сімейної медицини;
- зробити мамографію (обстеження молочних залоз) та флюорографію (обстеження легень);
- обстежити родимки та проконсультуватися у дерматолога;
- пройти експрес-тестування на ВІЛ/СНІД;
- отримати консультацію із боротьби з алко-, нарко- та тютюновою залежністю;
- навчитися надавати першу медичну допомогу;
- отримати юридичну консультацію на медичну тематику.
Організатори: Волинський обласний центр здоров’я за сприяння управлінь охорони здоров’я Луцькради та Волинської ОДА.
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У п’ятницю, 28 вересня лучан та гостей міста запрошуємо завітати до медичного містечка, яке працюватиме на Театральному майдані з 10:00 до 14:00, - повідомили організатори.
Ви матимете можливість безоплатно:
- проконсультуватись у лікарів загальної практики-сімейної медицини;
- зробити мамографію (обстеження молочних залоз) та флюорографію (обстеження легень);
- обстежити родимки та проконсультуватися у дерматолога;
- пройти експрес-тестування на ВІЛ/СНІД;
- отримати консультацію із боротьби з алко-, нарко- та тютюновою залежністю;
- навчитися надавати першу медичну допомогу;
- отримати юридичну консультацію на медичну тематику.
Організатори: Волинський обласний центр здоров’я за сприяння управлінь охорони здоров’я Луцькради та Волинської ОДА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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