Якою буде погода в Луцьку у вівторок, 24 вересня





За даними sinoptik.ua, максимальна температура повітря цього дня сягне позначки +11°, а вночі - лише +6°.



Народний прогноз погоди: 25 вересня вшановується пам'ять святого Автонома (Артамона), єпископа Італійського. Тваринне життя швидко замирає, осінь вступає у свої володіння. Наші пращури цього дня вивчали листя берези і дізнавались про майбутню весну: якщо вони жовтіють зверху – весна буде ранньою, а якщо знизу – пізньою.

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