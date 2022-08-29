У Луцьку побільшало скарг на безпритульних собак





Про це йшлося у вівторок, 25 вересня, під час наради у Луцькраді.



Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що за місяць значно збільшилася кількість нарікань від лучан.



«Якщо за попередній місяць їх було 2, то тепер – 12», - зауважила вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці Луцька почали більше нарікати на безпритульних тварин у місті.Про це йшлося у вівторок, 25 вересня, під час наради у Луцькраді.Директор ЦНАПуповідомила, що за місяць значно збільшилася кількість нарікань від лучан.«Якщо за попередній місяць їх було 2, то тепер – 12», - зауважила вона.

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