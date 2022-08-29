У Луцьку побільшало скарг на безпритульних собак
Сьогодні, 09:13
Мешканці Луцька почали більше нарікати на безпритульних тварин у місті.
Про це йшлося у вівторок, 25 вересня, під час наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що за місяць значно збільшилася кількість нарікань від лучан.
«Якщо за попередній місяць їх було 2, то тепер – 12», - зауважила вона.
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Про це йшлося у вівторок, 25 вересня, під час наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що за місяць значно збільшилася кількість нарікань від лучан.
«Якщо за попередній місяць їх було 2, то тепер – 12», - зауважила вона.
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