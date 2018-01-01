ПриватБанк додав квитки до Apple Wallet*

Приват24 запустив нову функцію для користувачів iPhone – додавання куплених у ПриватБанку залізничних квитків до Apple Wallet.Відтепер користувачі iOS-пристроїв, придбавши квиток з QR-кодом на поїзд через Приват24 або інші сервіси ПриватБанку, зможуть одним кліком додати його у свій Wallet і пред’явити під час посадки у вагон.Якщо квиток купується в Privat24 на iPhone, його можна відразу додати в гаманець, якщо ж квитки придбано через веб-версію електронного банку, у терміналі самообслуговування або на квитковому сайті ПриватБанку, додати їх у Wallet можна з архіву квитків у розділі «Транспорт» мобільного банку.Як зазначають у банку, під час посадки в поїзд квитки, збережені у Wallet, будуть доступні в два кліки без необхідності підключення до Інтернету та пошуку сервісних повідомлень від банку.Нова функція доступна всім користувачам Privat24 на iOS, для її активації достатньо оновити Privat24 в App Store.