На Волині просять продовжити автобусний маршрут

Через погане сполучення у Самарівській ОТГ Ратнівського району, у центр громади мешканці села Залухів мають змогу доїжджати лише дуже рано, коли закриті усі установи.Про проблему у своєму запиті повідомив депутат Волиньрадипід час сесійного засідання 26 вересня.Депутат розповів, що мешканці Залухів просять вирішити проблему транспортного сполучення. Частково це можна зробити за рахунок продовження маршруту рейсу «Луцьк-Межисить» до села Залухова.«Самарівська ОТГ має велику протяжність і погане транспортне сполучення, у центр ОТГ з села Залухів можна добратися тільки рано вранці, коли ще закриті всі установи», - пояснив обранець громади.За його словами, продовження маршруту частково вирішить питання щодо сполучення між селами.У підсумку запит колеги підтримали 52 депутати облради.