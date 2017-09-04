На Волині просять продовжити автобусний маршрут
Сьогодні, 15:01
Через погане сполучення у Самарівській ОТГ Ратнівського району, у центр громади мешканці села Залухів мають змогу доїжджати лише дуже рано, коли закриті усі установи.
Про проблему у своєму запиті повідомив депутат Волиньради Валентин Чернецький під час сесійного засідання 26 вересня.
Депутат розповів, що мешканці Залухів просять вирішити проблему транспортного сполучення. Частково це можна зробити за рахунок продовження маршруту рейсу «Луцьк-Межисить» до села Залухова.
«Самарівська ОТГ має велику протяжність і погане транспортне сполучення, у центр ОТГ з села Залухів можна добратися тільки рано вранці, коли ще закриті всі установи», - пояснив обранець громади.
За його словами, продовження маршруту частково вирішить питання щодо сполучення між селами.
У підсумку запит колеги підтримали 52 депутати облради.
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Про проблему у своєму запиті повідомив депутат Волиньради Валентин Чернецький під час сесійного засідання 26 вересня.
Депутат розповів, що мешканці Залухів просять вирішити проблему транспортного сполучення. Частково це можна зробити за рахунок продовження маршруту рейсу «Луцьк-Межисить» до села Залухова.
«Самарівська ОТГ має велику протяжність і погане транспортне сполучення, у центр ОТГ з села Залухів можна добратися тільки рано вранці, коли ще закриті всі установи», - пояснив обранець громади.
За його словами, продовження маршруту частково вирішить питання щодо сполучення між селами.
У підсумку запит колеги підтримали 52 депутати облради.
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