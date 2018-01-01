Сини депутата, головної освітянки та ресторатора отримуватимуть стипендії від Луцькради
Сьогодні, 15:47
У Луцьку 22 школярів отримуватимуть стипендію міської ради.
Про це йшлося у середу, 26 вересня, під час сесії міської ради.
Обдаровані учні отримуватимуть щомісячну виплату іменних стипендій в розмірі 300 грн в місяць, що не підлягає індексації, протягом року.
Претендентами на стипендію Луцької міської ради стали 22 школярів. Серед них Богдан Лещенко – син начальниці управління освіти Зіновії Лещенко, Віталій Пащенко – син ресторатора Володимира Пащенка, Костянтин Шкода – син депутата Луцькради Сергія Шкоди.
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Про це йшлося у середу, 26 вересня, під час сесії міської ради.
Обдаровані учні отримуватимуть щомісячну виплату іменних стипендій в розмірі 300 грн в місяць, що не підлягає індексації, протягом року.
Претендентами на стипендію Луцької міської ради стали 22 школярів. Серед них Богдан Лещенко – син начальниці управління освіти Зіновії Лещенко, Віталій Пащенко – син ресторатора Володимира Пащенка, Костянтин Шкода – син депутата Луцькради Сергія Шкоди.
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Коментарі 1
бідна зєня допоможіть діткам
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