Сини депутата, головної освітянки та ресторатора отримуватимуть стипендії від Луцькради





Про це йшлося у середу, 26 вересня, під час сесії міської ради.



Обдаровані учні отримуватимуть щомісячну виплату іменних стипендій в розмірі 300 грн в місяць, що не підлягає індексації, протягом року.



Претендентами на стипендію Луцької міської ради стали 22 школярів. Серед них Богдан Лещенко – син начальниці управління освіти Зіновії Лещенко, Віталій Пащенко – син ресторатора Володимира Пащенка, Костянтин Шкода – син депутата Луцькради Сергія Шкоди.

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