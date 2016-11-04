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Волинянина, який зарізав чоловіка у Луцьку, взяли під варту

Волинянина, який зарізав чоловіка у Луцьку, взяли під варту
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 днів підозрюваному у вбивстві чоловіка на Молоді у Луцьку.

Відповідне рішення сьогодні, 26 вересня, виніс Луцький міськрайонний суд.

Нагадаємо, що інцидент стався 24 вересня, приблизно о 18.00. Під час сварки у квартирі п'яний 25-річний мешканець села Рокині Луцького району схопився за ножа. Він ударив у груди опонента – 36-річного чоловіка.

Постраждалий помер на місці.


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Теги: смерть, вбивство, Молоді, Луцьк
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