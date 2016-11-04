Волинянина, який зарізав чоловіка у Луцьку, взяли під варту





Відповідне рішення сьогодні, 26 вересня, виніс Луцький міськрайонний суд.



Нагадаємо, що



Постраждалий помер на місці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 днів підозрюваному у вбивстві чоловіка на Молоді у Луцьку.Відповідне рішення сьогодні, 26 вересня, виніс Луцький міськрайонний суд.Нагадаємо, що інцидент стався 24 вересня , приблизно о 18.00. Під час сварки у квартирі п'яний 25-річний мешканець села Рокині Луцького району схопився за ножа. Він ударив у груди опонента – 36-річного чоловіка.Постраждалий помер на місці.

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