Волинянина, який зарізав чоловіка у Луцьку, взяли під варту
Сьогодні, 17:33
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 днів підозрюваному у вбивстві чоловіка на Молоді у Луцьку.
Відповідне рішення сьогодні, 26 вересня, виніс Луцький міськрайонний суд.
Нагадаємо, що інцидент стався 24 вересня, приблизно о 18.00. Під час сварки у квартирі п'яний 25-річний мешканець села Рокині Луцького району схопився за ножа. Він ударив у груди опонента – 36-річного чоловіка.
Постраждалий помер на місці.
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Відповідне рішення сьогодні, 26 вересня, виніс Луцький міськрайонний суд.
Нагадаємо, що інцидент стався 24 вересня, приблизно о 18.00. Під час сварки у квартирі п'яний 25-річний мешканець села Рокині Луцького району схопився за ножа. Він ударив у груди опонента – 36-річного чоловіка.
Постраждалий помер на місці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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