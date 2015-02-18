В Україні рекордно подорожчала цибуля





На ринку у Львові за кілограм просять від 7 до 10 грн. Ціна залежить від якості та розміру овочів, - пише



"Багато дощів, тому багато зіпсованої цибулі. У Херсоні з поля продають по 6,5-7 гривень, на базарі - по 8 гривень. Всі хочуть дешевше, але як дешевше? Задарма возити немає сенсу", - каже продавець із Херсона Євген Погоня.



У Сумах дефіцит на цибулю. Розкуповують навіть неякісні овочі. За них просять 5,5 грн/кг. Добірна цибуля коштує 8-11 грн/кг.



Столичні оптовики відпускають цибулю по 8 грн/кг. Роздрібні ціни стартують від 10 грн. Найдорожче - 25 грн/кг - коштує солодка салатна цибуля.



Цьогоріч цибуля вродила погано через спеку на початку літа та дощі наприкінці. Крім того, фермери притримують якісний товар.



"Перекупники, які планують заробити на зберіганні, щоб утримати ціну в другій половині сезону, зараз досить активні. Вони скуповують цибулю, закладають на зберігання. Попит вище, ніж пропозиція. Тому бачимо зростання ціни на цибулю", - говорить експерт плодоовочевого ринку Тетяна Гетьман.



За її словами, за місяць ціни почнуть знижуватися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цибуля коштує вдвічі дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.На ринку у Львові за кілограм просять від 7 до 10 грн. Ціна залежить від якості та розміру овочів, - пише Gazeta.ua "Багато дощів, тому багато зіпсованої цибулі. У Херсоні з поля продають по 6,5-7 гривень, на базарі - по 8 гривень. Всі хочуть дешевше, але як дешевше? Задарма возити немає сенсу", - каже продавець із ХерсонаУ Сумах дефіцит на цибулю. Розкуповують навіть неякісні овочі. За них просять 5,5 грн/кг. Добірна цибуля коштує 8-11 грн/кг.Столичні оптовики відпускають цибулю по 8 грн/кг. Роздрібні ціни стартують від 10 грн. Найдорожче - 25 грн/кг - коштує солодка салатна цибуля.Цьогоріч цибуля вродила погано через спеку на початку літа та дощі наприкінці. Крім того, фермери притримують якісний товар."Перекупники, які планують заробити на зберіганні, щоб утримати ціну в другій половині сезону, зараз досить активні. Вони скуповують цибулю, закладають на зберігання. Попит вище, ніж пропозиція. Тому бачимо зростання ціни на цибулю", - говорить експерт плодоовочевого ринкуЗа її словами, за місяць ціни почнуть знижуватися.

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