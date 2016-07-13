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Менеджер банку в Луцьку за 400 гривень «зливав» клієнтську базу

Менеджер банку в Луцьку за 400 гривень «зливав» клієнтську базу
Менеджера банку в Луцьку визнали винним у продажу клієнтських даних, які становлять банківську таємницю.

Про це йдеться у вироку Рівненського міського суду, - пише РБК-Україна.

Обвинувачений займав посаду оператора у банківському відділенні.

«Маючи право доступу до … інформації з обмеженим доступом щодо персональних даних клієнтів банку, що становить банківську таємницю, діючи умисно, несанкціоновано здійснював копіювання такої інформації ... після чого за допомогою мережі «Інтернет», через мессенджер Telegram надсилав її невстановленій особі, що призвело до витоку такої інформації", - говориться у преамбулі до рішення суду.

Правоохоронці також встановиили, що 20 лютого 2018 року менеджер передав дані клієнта сторонній особі, отримавши за це 400 гривень на свій банківський рахунок.

Таких випадків правоохоронцями зареєстровано кілька, і всі - у лютому 2018 року. Обвинувачений повністю свою провину визнав і «щиро розкаявся».

Суд визнав обвинуваченого винним та звільнив його від відбування основного покарання з іспитовим терміном в 1 рік.

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Теги: банк, кримінал
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