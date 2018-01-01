Воротнівський інцидент: розпочалася перевірка

Волинські лісівники готові оприлюднити детальну інформацію щодо інциденту у Воронівському лісництві після завершення спеціальної перевірки.Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.У Воротнівському лісництві ДП «Ківерцівське ЛГ» ввечері 26 вересня виник конфлікт між громадськими активістами та представниками лісової охорони. Активісти заявили, що у Молодіжному лісівничому центрі тривав підпільний пікнік впливових людей, та звинуватили лісівників у застосуванні спецзасобів.У прес-службі ВОУЛМГ наголосили, що працівники державної лісової охорони не використовували будь-які спецзасоби та зброю. А надання послуг рекреації на території лісництва тривало на підставі відповідного договору і було санкціонованим. Заперечила прес-служба перебування там начальника ВОУЛМГ«У зв’язку із тим, що вищевказаний інцидент набув суспільного резонансу, детальна інформація щодо обставин буде надаватися після юридично-правової оцінки подій і виключно у правовому полі», - йдеться у повідомленні.