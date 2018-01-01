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Воротнівський інцидент: розпочалася перевірка

Воротнівський інцидент: розпочалася перевірка
Волинські лісівники готові оприлюднити детальну інформацію щодо інциденту у Воронівському лісництві після завершення спеціальної перевірки.

Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.

У Воротнівському лісництві ДП «Ківерцівське ЛГ» ввечері 26 вересня виник конфлікт між громадськими активістами та представниками лісової охорони. Активісти заявили, що у Молодіжному лісівничому центрі тривав підпільний пікнік впливових людей, та звинуватили лісівників у застосуванні спецзасобів.

У прес-службі ВОУЛМГ наголосили, що працівники державної лісової охорони не використовували будь-які спецзасоби та зброю. А надання послуг рекреації на території лісництва тривало на підставі відповідного договору і було санкціонованим. Заперечила прес-служба перебування там начальника ВОУЛМГ Олександра Кватирка.

«У зв’язку із тим, що вищевказаний інцидент набув суспільного резонансу, детальна інформація щодо обставин буде надаватися після юридично-правової оцінки подій і виключно у правовому полі», - йдеться у повідомленні.


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Теги: конфлікт, Волинь
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Коментарі 1
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Нелегальна торгівля лісом приносить добрі доходи ,то чому б не погуляти на дурняк .
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