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Палицю можуть арештувати, - ЗМІ

Палицю можуть арештувати, - ЗМІ
У п'ятницю, 28 вересня, правоохоронці збираються затримати голову Волинської обласної ради Ігоря Палицю.

Про це в ефірі ток-шоу «Право на владу» на телеканалі 1+1 заявив народний депутат Олександр Шевченко, - передає ТСН.

«Я знаю таку інформацію, що завтра плануються нові «маски-шоу», завтра планується арешт Ігоря Палиці, голови Волинської обласної ради», - сказав він.

Більш детальної інформації Шевченко не повідомив.

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Теги: Ігор Палиця, арешт
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