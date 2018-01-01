Палицю можуть арештувати, - ЗМІ

Ігоря Палицю.



Про це в ефірі ток-шоу «Право на владу» на телеканалі 1+1 заявив народний депутат Олександр Шевченко, - передає



«Я знаю таку інформацію, що завтра плануються нові «маски-шоу», завтра планується арешт Ігоря Палиці, голови Волинської обласної ради», - сказав він.



Більш детальної інформації Шевченко не повідомив.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 28 вересня, правоохоронці збираються затримати голову Волинської обласної радиПро це в ефірі ток-шоу «Право на владу» на телеканалі 1+1 заявив народний депутат, - передає ТСН «Я знаю таку інформацію, що завтра плануються нові «маски-шоу», завтра планується арешт Ігоря Палиці, голови Волинської обласної ради», - сказав він.Більш детальної інформації Шевченко не повідомив.

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