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Учень з Волині здобув «золото» на Міжнародному турнірі з греко-римської боротьби

Учень з Волині здобув «золото» на Міжнародному турнірі з греко-римської боротьби
Учень Нововолинської ЗОШ №7 Назар Янюк здобув перемогу в Міжнародному турнірі з греко-римської боротьби пам’яті видатного борця Карпатського краю С. Кутлана.

Змагання відбулися у місті Виноградів Закарпатської області, - пише видання Нововолинськ.com.ua.

Окрім спортсменів Закарпаття та інших областей України,участь в турнірі взяли і команди інших країн світу: Молдови, Білорусі, Словенії, Чехії, Чорногорії, Польщі, Хорватії, Словаччини та Болгарії.

«Це було нелегко, але я виклався на максимум. Отримав те, що хотів, результат мене радує, але працюємо далі! Дуже приємно перебувати в цій атмосфері. Змагання мене вразили своєю видовищністю, а спортсмени – сміливістю та майстерністю. Кількість сильних борців постійно зростає, що не дає стояти на місці. А постійно працювати, тренуватись і удосконалювати свою техніку», – ділиться враженнями юний борець.

Греко-римською боротьбою Назар займається 8 років. Прийшов на одне з тренувань за компанію зі своїм другом і захопився настільки, що вже без цього не уявляє свого життя.

«Я беру участь в змаганнях, аби знову і знову відчувати цей спортивний азарт, цей запал і ейфорію перемоги. Я люблю бути першим, люблю перемагати і відчувати, що всі мої зусилля не були даремними», – наголошує нововолинський спортсмен.


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Теги: спорт, перемога
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