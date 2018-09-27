Учень з Волині здобув «золото» на Міжнародному турнірі з греко-римської боротьби

Назар Янюк здобув перемогу в Міжнародному турнірі з греко-римської боротьби пам’яті видатного борця Карпатського краю С. Кутлана.



Змагання відбулися у місті Виноградів Закарпатської області, - пише видання



Окрім спортсменів Закарпаття та інших областей України,участь в турнірі взяли і команди інших країн світу: Молдови, Білорусі, Словенії, Чехії, Чорногорії, Польщі, Хорватії, Словаччини та Болгарії.



«Це було нелегко, але я виклався на максимум. Отримав те, що хотів, результат мене радує, але працюємо далі! Дуже приємно перебувати в цій атмосфері. Змагання мене вразили своєю видовищністю, а спортсмени – сміливістю та майстерністю. Кількість сильних борців постійно зростає, що не дає стояти на місці. А постійно працювати, тренуватись і удосконалювати свою техніку», – ділиться враженнями юний борець.



Греко-римською боротьбою Назар займається 8 років. Прийшов на одне з тренувань за компанію зі своїм другом і захопився настільки, що вже без цього не уявляє свого життя.



«Я беру участь в змаганнях, аби знову і знову відчувати цей спортивний азарт, цей запал і ейфорію перемоги. Я люблю бути першим, люблю перемагати і відчувати, що всі мої зусилля не були даремними», – наголошує нововолинський спортсмен.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учень Нововолинської ЗОШ №7здобув перемогу в Міжнародному турнірі з греко-римської боротьби пам’яті видатного борця Карпатського краю С. Кутлана.Змагання відбулися у місті Виноградів Закарпатської області, - пише видання Нововолинськ.com.ua Окрім спортсменів Закарпаття та інших областей України,участь в турнірі взяли і команди інших країн світу: Молдови, Білорусі, Словенії, Чехії, Чорногорії, Польщі, Хорватії, Словаччини та Болгарії.«Це було нелегко, але я виклався на максимум. Отримав те, що хотів, результат мене радує, але працюємо далі! Дуже приємно перебувати в цій атмосфері. Змагання мене вразили своєю видовищністю, а спортсмени – сміливістю та майстерністю. Кількість сильних борців постійно зростає, що не дає стояти на місці. А постійно працювати, тренуватись і удосконалювати свою техніку», – ділиться враженнями юний борець.Греко-римською боротьбою Назар займається 8 років. Прийшов на одне з тренувань за компанію зі своїм другом і захопився настільки, що вже без цього не уявляє свого життя.«Я беру участь в змаганнях, аби знову і знову відчувати цей спортивний азарт, цей запал і ейфорію перемоги. Я люблю бути першим, люблю перемагати і відчувати, що всі мої зусилля не були даремними», – наголошує нововолинський спортсмен.

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