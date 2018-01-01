Волинян просять допомогти коштами на будівництво церкви
Сьогодні, 11:44
В Шацьку вже не перший рік триває будівництво Свято-Михайлівського храму УПЦ КП.
На сьогодні, зі слів настоятеля храму протоієрея Романа Скірака, завершені покрівельні роботи, на часі – внутрішні роботи, такі як проведення світла, нанесення штукатурки, утеплення стелі, - пише Район.Шацьк.
Священик дякує небайдужим людям, за пожертви яких купуються будівельні матеріали, виконується робота і оплачується праця будівельників.
Щоб продовжити роботи, волинян просять допомогти коштами на будівництво храму.
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На сьогодні, зі слів настоятеля храму протоієрея Романа Скірака, завершені покрівельні роботи, на часі – внутрішні роботи, такі як проведення світла, нанесення штукатурки, утеплення стелі, - пише Район.Шацьк.
Священик дякує небайдужим людям, за пожертви яких купуються будівельні матеріали, виконується робота і оплачується праця будівельників.
Щоб продовжити роботи, волинян просять допомогти коштами на будівництво храму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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