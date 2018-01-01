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Волинян просять допомогти коштами на будівництво церкви

Волинян просять допомогти коштами на будівництво церкви
В Шацьку вже не перший рік триває будівництво Свято-Михайлівського храму УПЦ КП.

На сьогодні, зі слів настоятеля храму протоієрея Романа Скірака, завершені покрівельні роботи, на часі – внутрішні роботи, такі як проведення світла, нанесення штукатурки, утеплення стелі, - пише Район.Шацьк.

Священик дякує небайдужим людям, за пожертви яких купуються будівельні матеріали, виконується робота і оплачується праця будівельників.

Щоб продовжити роботи, волинян просять допомогти коштами на будівництво храму.
Волинян просять допомогти коштами на будівництво церкви

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Теги: храм, кошти
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