Волинян просять допомогти коштами на будівництво церкви





На сьогодні, зі слів настоятеля храму протоієрея Романа Скірака, завершені покрівельні роботи, на часі – внутрішні роботи, такі як проведення світла, нанесення штукатурки, утеплення стелі, - пише



Священик дякує небайдужим людям, за пожертви яких купуються будівельні матеріали, виконується робота і оплачується праця будівельників.



Щоб продовжити роботи, волинян просять допомогти коштами на будівництво храму.



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