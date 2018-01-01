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У волинських бізнесменів, які продають алкоголь і цигарки, знайшли понад 300 порушень

У волинських бізнесменів, які продають алкоголь і цигарки, знайшли понад 300 порушень
Після перевірок представників бізнесу податківці знайшли 361 порушення у сфері реалізації підакцизної продукції.

Про такі результати роботи у січні–серпні 2018 року інформує управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Волинській області, - повідомили у секторі комунікацій ГУ ДФС у Волинській області.

Окрім перевірок суб’єктів господарювання, котрі реалізують алкогольні напої і тютюнові вироби в роздріб, волинські фіскали провели 3 фактичні перевірки дотримання законодавчих вимог оптовиками, котрі реалізують лікеро-горілчану продукцію.

Згідно з рішеннями про застосування штрафних санкцій за допущені порушення платникам нарахували майже 3,2 мільйона гривень штрафних санкцій.

Понад 2 мільйони гривень із застосованих штрафів вже надійшло до бюджету.

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Теги: податки, гроші, Волинь, бізнес
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