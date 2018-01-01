У волинських бізнесменів, які продають алкоголь і цигарки, знайшли понад 300 порушень

Після перевірок представників бізнесу податківці знайшли 361 порушення у сфері реалізації підакцизної продукції.Про такі результати роботи у січні–серпні 2018 року інформує управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Волинській області, - повідомили у секторі комунікацій ГУ ДФС у Волинській області.Окрім перевірок суб’єктів господарювання, котрі реалізують алкогольні напої і тютюнові вироби в роздріб, волинські фіскали провели 3 фактичні перевірки дотримання законодавчих вимог оптовиками, котрі реалізують лікеро-горілчану продукцію.Згідно з рішеннями про застосування штрафних санкцій за допущені порушення платникам нарахували майже 3,2 мільйона гривень штрафних санкцій.Понад 2 мільйони гривень із застосованих штрафів вже надійшло до бюджету.