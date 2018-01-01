У волинських бізнесменів, які продають алкоголь і цигарки, знайшли понад 300 порушень
Сьогодні, 12:06
Після перевірок представників бізнесу податківці знайшли 361 порушення у сфері реалізації підакцизної продукції.
Про такі результати роботи у січні–серпні 2018 року інформує управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Волинській області, - повідомили у секторі комунікацій ГУ ДФС у Волинській області.
Окрім перевірок суб’єктів господарювання, котрі реалізують алкогольні напої і тютюнові вироби в роздріб, волинські фіскали провели 3 фактичні перевірки дотримання законодавчих вимог оптовиками, котрі реалізують лікеро-горілчану продукцію.
Згідно з рішеннями про застосування штрафних санкцій за допущені порушення платникам нарахували майже 3,2 мільйона гривень штрафних санкцій.
Понад 2 мільйони гривень із застосованих штрафів вже надійшло до бюджету.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про такі результати роботи у січні–серпні 2018 року інформує управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Волинській області, - повідомили у секторі комунікацій ГУ ДФС у Волинській області.
Окрім перевірок суб’єктів господарювання, котрі реалізують алкогольні напої і тютюнові вироби в роздріб, волинські фіскали провели 3 фактичні перевірки дотримання законодавчих вимог оптовиками, котрі реалізують лікеро-горілчану продукцію.
Згідно з рішеннями про застосування штрафних санкцій за допущені порушення платникам нарахували майже 3,2 мільйона гривень штрафних санкцій.
Понад 2 мільйони гривень із застосованих штрафів вже надійшло до бюджету.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Мешканці села на Волині сидітимуть без води
Сьогодні, 12:29
У Херсоні чоловік побив та пограбував жінку в церкві
Сьогодні, 12:16
У волинських бізнесменів, які продають алкоголь і цигарки, знайшли понад 300 порушень
Сьогодні, 12:06
У центрі Луцька медики безкоштовно обстежують людей
Сьогодні, 11:55
Волинським медикам куплять понад два десятки автівок
Сьогодні, 11:55