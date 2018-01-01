Мешканці села на Волині сидітимуть без води
Сьогодні, 12:29
У селі Воля Ковельська тимчасово припинять водопостачання через проведення аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомили у "Ковельводоканалі".
Внаслідок проведення аварійних робіт (с.Воля Ковельска, вул.Набережна) 28 вересня з 9:00 до 18:00 буде частково призупинено водопостачання по вул. Набережна.
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Про це повідомили у "Ковельводоканалі".
Внаслідок проведення аварійних робіт (с.Воля Ковельска, вул.Набережна) 28 вересня з 9:00 до 18:00 буде частково призупинено водопостачання по вул. Набережна.
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