На Волині поліцейські викрили злодійку, яка обікрала пенсіонера
Сьогодні, 13:03
Поліцейські викрили злодійку, яка обікрала пенсіонера.
Інцидент трапився ще місяць тому, 28 серпня. Так, у центрі Володимира-Волинського обікрали пенсіонера, котрий відпочивав на лавці біля площі Героїв, - пише Володимир медіа.
Зазначається, що було вкрадено гаманець, у якому знаходилося 700 гривень, банківська картка та пенсійне посвідчення.
Як повідомили у поліції, з'ясувалось, що гаманець у пенсіонера вкрала раніше судима за статтею 307 ККУ 42-річна місцева мешканка.
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Інцидент трапився ще місяць тому, 28 серпня. Так, у центрі Володимира-Волинського обікрали пенсіонера, котрий відпочивав на лавці біля площі Героїв, - пише Володимир медіа.
Зазначається, що було вкрадено гаманець, у якому знаходилося 700 гривень, банківська картка та пенсійне посвідчення.
Як повідомили у поліції, з'ясувалось, що гаманець у пенсіонера вкрала раніше судима за статтею 307 ККУ 42-річна місцева мешканка.
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