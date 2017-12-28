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На Волині поліцейські викрили злодійку, яка обікрала пенсіонера

На Волині поліцейські викрили злодійку, яка обікрала пенсіонера
Поліцейські викрили злодійку, яка обікрала пенсіонера.

Інцидент трапився ще місяць тому, 28 серпня. Так, у центрі Володимира-Волинського обікрали пенсіонера, котрий відпочивав на лавці біля площі Героїв, - пише Володимир медіа.

Зазначається, що було вкрадено гаманець, у якому знаходилося 700 гривень, банківська картка та пенсійне посвідчення.

Як повідомили у поліції, з'ясувалось, що гаманець у пенсіонера вкрала раніше судима за статтею 307 ККУ 42-річна місцева мешканка.


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Теги: злодійка, крадіжка, пенсіонер
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