На Волині поліцейські викрили злодійку, яка обікрала пенсіонера





Інцидент трапився ще місяць тому, 28 серпня. Так, у центрі Володимира-Волинського обікрали пенсіонера, котрий відпочивав на лавці біля площі Героїв, - пише



Зазначається, що було вкрадено гаманець, у якому знаходилося 700 гривень, банківська картка та пенсійне посвідчення.



Як повідомили у поліції, з'ясувалось, що гаманець у пенсіонера вкрала раніше судима за статтею 307 ККУ 42-річна місцева мешканка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські викрили злодійку, яка обікрала пенсіонера.Інцидент трапився ще місяць тому, 28 серпня. Так, у центрі Володимира-Волинського обікрали пенсіонера, котрий відпочивав на лавці біля площі Героїв, - пише Володимир медіа Зазначається, що було вкрадено гаманець, у якому знаходилося 700 гривень, банківська картка та пенсійне посвідчення.Як повідомили у поліції, з'ясувалось, що гаманець у пенсіонера вкрала раніше судима за статтею 307 ККУ 42-річна місцева мешканка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію