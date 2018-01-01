вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дім для Річарда: у луцькій «Ласці» живе пес-старожил

Дім для Річарда: у луцькій «Ласці» живе пес-старожил
На комунальному підприємстві «Ласка» живе старий собака Річард, яким опікуються вже понад 8 років - пес потрапив до притулку ще тоді, коли «Ласки» як такої ще не було, а бездомними тваринами займалися волонтери.

Про це 28 вересня розповіла фельдшер «Ласки» Лілія Лук’янова.

На комунальному підприємстві, за словами жінки, лишилося небагато старожилів. Чи не найдавніший мешканець - великий рудий пес Річард.

«Я його собаку ще 8 років тому, з часів, коли тут притулку не було, а на Кафедральній. Він потрапив туди після ДТП і за тиждень почав ходити. Його прилаштовували – був чоловік, який брав його на літній період на дачу, а потім привозив назад. Але той чоловік нещодавно помер. Зараз Річард вже старенький - йому 14-15 років, він один із небагатьох старожилів. Це собака з дуже добрим характером – він ласкавий, любить тулитися, але у нього вже навіть зубів немає», - додала Лук’янова.
Дім для Річарда: у луцькій «Ласці» живе пес-старожил
Дім для Річарда: у луцькій «Ласці» живе пес-старожил

Нині у "Ласці" живуть 240 собак та навіть коти. У притулку для котів є спеціальний вольєр, де розгулюють дорослі пухнастики. Таких, кажуть у притулку, забирають додому дуже рідко, але вчора трапився щасливий випадок - родина забрала одразу два кота. Маленьких кошенят тримають в карантині, тут вони живуть переважно по кілька тваринок у клітці. Кошенята перебувають тут 14 днів.

«Цей котик буде дуже пухнастим, він у нас тільки кілька днів», - розповідає про одного із «новачків» Ліліля Лук’янова. За її словами, кошенят з підприємства забирають мало, адже за ними рідко приходять.
Дім для Річарда: у луцькій «Ласці» живе пес-старожил
Дім для Річарда: у луцькій «Ласці» живе пес-старожил

«Зазвичай приходять по собачок і хочуть хлопчика. А підкидають в основному дівчаток», - додала жінка. Недавно у соцмережі Facebook почали вести сторінку, де викладають фото тварин, яких можна забрати із притулку.
Дім для Річарда: у луцькій «Ласці» живе пес-старожил
Дім для Річарда: у луцькій «Ласці» живе пес-старожил

У «Ласці» живе кілька тварин, які не мають кінцівок або ж є сліпими. Зазвичай таких собак забирають із міста після скарг людей на тварин. Але навіть у песиків, які мають такі проблеми, є шанси знайти родину.

«До речі, у нас є дві нещодавно прооперовані собачки, і одну із них хочуть забрати, у неї немає однієї лапки», - розповіла Лук’янова.
Дім для Річарда: у луцькій «Ласці» живе пес-старожил
Дім для Річарда: у луцькій «Ласці» живе пес-старожил
Дім для Річарда: у луцькій «Ласці» живе пес-старожил
Дім для Річарда: у луцькій «Ласці» живе пес-старожил

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ласка, собака, безпритульні тварини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У київському метро збоченець мастурбував перед дівчатами. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 19:26
Зірка з Луцька MONATIK показав яскраві фото з відпочинку в Італії
Сьогодні, 19:20
Дім для Річарда: у луцькій «Ласці» живе пес-старожил
Сьогодні, 19:02
Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: що не можна робити 30 вересня
Сьогодні, 18:40
У Луцьку відкрили виставку неймовірних картин доньки загиблого героя. ФОТО
Сьогодні, 18:26
Схожі новини
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
Сьогодні, 15:21
«Ласці» планують дати додаткові гроші «Ласці» планують дати додаткові гроші
25 вересень, 11:17
У Луцьку побільшало скарг на безпритульних собак У Луцьку побільшало скарг на безпритульних собак
25 вересень, 09:13
Лучанку налякав бійцівський собака без намордника Лучанку налякав бійцівський собака без намордника
23 вересень, 17:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У київському метро збоченець мастурбував перед дівчатами. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 19:26
 0
Зірка з Луцька MONATIK показав яскраві фото з відпочинку в Італії
Сьогодні, 19:20
 0
Дім для Річарда: у луцькій «Ласці» живе пес-старожил
Сьогодні, 19:02
 0
Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: що не можна робити 30 вересня
Сьогодні, 18:40
 0
У Луцьку відкрили виставку неймовірних картин доньки загиблого героя. ФОТО
Сьогодні, 18:26
 0
Медіа
відео
1/8