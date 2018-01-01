Дім для Річарда: у луцькій «Ласці» живе пес-старожил

На комунальному підприємстві «Ласка» живе старий собака Річард, яким опікуються вже понад 8 років - пес потрапив до притулку ще тоді, коли «Ласки» як такої ще не було, а бездомними тваринами займалися волонтери.Про це 28 вересня розповіла фельдшер «Ласки»На комунальному підприємстві, за словами жінки, лишилося небагато старожилів. Чи не найдавніший мешканець - великий рудий пес Річард.«Я його собаку ще 8 років тому, з часів, коли тут притулку не було, а на Кафедральній. Він потрапив туди після ДТП і за тиждень почав ходити. Його прилаштовували – був чоловік, який брав його на літній період на дачу, а потім привозив назад. Але той чоловік нещодавно помер. Зараз Річард вже старенький - йому 14-15 років, він один із небагатьох старожилів. Це собака з дуже добрим характером – він ласкавий, любить тулитися, але у нього вже навіть зубів немає», - додала Лук’янова.Нині у "Ласці" живуть 240 собак та навіть коти. У притулку для котів є спеціальний вольєр, де розгулюють дорослі пухнастики. Таких, кажуть у притулку, забирають додому дуже рідко, але вчора трапився щасливий випадок - родина забрала одразу два кота. Маленьких кошенят тримають в карантині, тут вони живуть переважно по кілька тваринок у клітці. Кошенята перебувають тут 14 днів.«Цей котик буде дуже пухнастим, він у нас тільки кілька днів», - розповідає про одного із «новачків» Ліліля Лук’янова. За її словами, кошенят з підприємства забирають мало, адже за ними рідко приходять.«Зазвичай приходять по собачок і хочуть хлопчика. А підкидають в основному дівчаток», - додала жінка. Недавно у соцмережі Facebook почали вести сторінку, де викладають фото тварин, яких можна забрати із притулку.У «Ласці» живе кілька тварин, які не мають кінцівок або ж є сліпими. Зазвичай таких собак забирають із міста після скарг людей на тварин. Але навіть у песиків, які мають такі проблеми, є шанси знайти родину.«До речі, у нас є дві нещодавно прооперовані собачки, і одну із них хочуть забрати, у неї немає однієї лапки», - розповіла Лук’янова.