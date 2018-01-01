У київському метро збоченець мастурбував перед дівчатами. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 19:26
Запис зняла одна з перехожих дівчат. Побачивши камеру, чоловік почав тікати.
У п'ятницю, 28 вересня, у київському метро було помічено дивного чоловіка, - пише Уніан.
Як повідомляє "Київ Оперативний", він нібито ходив за дівчатами і просив допомоги.
"Коли ті відгукувалися — показував їм свої статеві органи", - йдеться у повідомленні.
На опублікованому записі видно, як збоченець, помітивши, що його знімають, застібає штани й намагається втекти.
Невідомо, чим закінчився інцидент. Однак, судячи з усього, чоловік просто втік.
Відео 18+
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У п'ятницю, 28 вересня, у київському метро було помічено дивного чоловіка, - пише Уніан.
Як повідомляє "Київ Оперативний", він нібито ходив за дівчатами і просив допомоги.
"Коли ті відгукувалися — показував їм свої статеві органи", - йдеться у повідомленні.
На опублікованому записі видно, як збоченець, помітивши, що його знімають, застібає штани й намагається втекти.
Невідомо, чим закінчився інцидент. Однак, судячи з усього, чоловік просто втік.
Відео 18+
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