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У київському метро збоченець мастурбував перед дівчатами. ВІДЕО 18+

У київському метро збоченець мастурбував перед дівчатами. ВІДЕО 18+
Запис зняла одна з перехожих дівчат. Побачивши камеру, чоловік почав тікати.

У п'ятницю, 28 вересня, у київському метро було помічено дивного чоловіка, - пише Уніан.

Як повідомляє "Київ Оперативний", він нібито ходив за дівчатами і просив допомоги.

"Коли ті відгукувалися — показував їм свої статеві органи", - йдеться у повідомленні.

На опублікованому записі видно, як збоченець, помітивши, що його знімають, застібає штани й намагається втекти.

Невідомо, чим закінчився інцидент. Однак, судячи з усього, чоловік просто втік.

Відео 18+


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Теги: збоченець, Київ
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