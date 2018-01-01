У київському метро збоченець мастурбував перед дівчатами. ВІДЕО 18+





У п'ятницю, 28 вересня, у київському метро було помічено дивного чоловіка, - пише



Як повідомляє "Київ Оперативний", він нібито ходив за дівчатами і просив допомоги.



"Коли ті відгукувалися — показував їм свої статеві органи", - йдеться у повідомленні.



На опублікованому записі видно, як збоченець, помітивши, що його знімають, застібає штани й намагається втекти.



Невідомо, чим закінчився інцидент. Однак, судячи з усього, чоловік просто втік.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Запис зняла одна з перехожих дівчат. Побачивши камеру, чоловік почав тікати.У п'ятницю, 28 вересня, у київському метро було помічено дивного чоловіка, - пише Уніан Як повідомляє "Київ Оперативний", він нібито ходив за дівчатами і просив допомоги."Коли ті відгукувалися — показував їм свої статеві органи", - йдеться у повідомленні.На опублікованому записі видно, як збоченець, помітивши, що його знімають, застібає штани й намагається втекти.Невідомо, чим закінчився інцидент. Однак, судячи з усього, чоловік просто втік.

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