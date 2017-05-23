Міськрада на Волині виділила гроші на інсулін для діабетиків

Ковельська міськрада внесла зміни до міського бюджету, передбачивши кошти на придбання інсулінів.Про це повідомили у прес-службі мерії.Депутати погодили внесення змін до бюджету на 2018 рік. Зокрема і пропозицію міського головипро виділення 200 тисяч гривень з резервного фонду для забезпечення інсулінами хворих на цукровий діабет.На сьогоднівідповідної державної програми. До кінця року місту потрібно на ці потреби ще 600 тисяч гривень. Якщо питання не вирішиться на державному рівні, то і надалі кошти доведеться шукати в міському бюджеті.