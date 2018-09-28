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Невідомі напали на інкасаторів: є поранені. ФОТО. ВІДЕО

Невідомі напали на інкасаторів: є поранені. ФОТО. ВІДЕО
В Одесі невідомі зловмисники напали на інкасаторів приватної фірми, яка співпрацює з пунктами обміну валют.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Загалом зловмисники викрали понад 3 мільйони 400 тисяч гривень.

Два інкасатори отримали поранення, один в ступню, другий в стегно, їх госпіталізували.



В міському відділі охорони здоров’я розповіли, що стан одного вкрай важкий, він в операційній. У другого – середньої тяжкості.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 КК України.

Нападники втекли на автомобілі Lexus бежевого кольору.

У місті оголошено план «Сирена».

Поліція тимчасово зупиняла рух трамваїв № 3 і 12.



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Теги: напад, інкасатори
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