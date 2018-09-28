Невідомі напали на інкасаторів: є поранені. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 03:58
В Одесі невідомі зловмисники напали на інкасаторів приватної фірми, яка співпрацює з пунктами обміну валют.
Про це повідомляють Факти ICTV.
Загалом зловмисники викрали понад 3 мільйони 400 тисяч гривень.
Два інкасатори отримали поранення, один в ступню, другий в стегно, їх госпіталізували.
В міському відділі охорони здоров’я розповіли, що стан одного вкрай важкий, він в операційній. У другого – середньої тяжкості.
За фактом події відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 КК України.
Нападники втекли на автомобілі Lexus бежевого кольору.
У місті оголошено план «Сирена».
Поліція тимчасово зупиняла рух трамваїв № 3 і 12.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють Факти ICTV.
Загалом зловмисники викрали понад 3 мільйони 400 тисяч гривень.
Два інкасатори отримали поранення, один в ступню, другий в стегно, їх госпіталізували.
В міському відділі охорони здоров’я розповіли, що стан одного вкрай важкий, він в операційній. У другого – середньої тяжкості.
За фактом події відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 КК України.
Нападники втекли на автомобілі Lexus бежевого кольору.
У місті оголошено план «Сирена».
Поліція тимчасово зупиняла рух трамваїв № 3 і 12.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Невідомі напали на інкасаторів: є поранені. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 03:58
Ділянка в Ковелі пішла з молотка за 4,6 мільйона
Сьогодні, 02:51
Дитині – родину: у Луцьку популяризували всиновлення. ВІДЕО
Сьогодні, 00:45
До Луцька завітав письменник Андрій Кокотюха. ФОТО
Сьогодні, 00:06