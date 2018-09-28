Невідомі напали на інкасаторів: є поранені. ФОТО. ВІДЕО





Про це повідомляють



Загалом зловмисники викрали понад 3 мільйони 400 тисяч гривень.



Два інкасатори отримали поранення, один в ступню, другий в стегно, їх госпіталізували.







В міському відділі охорони здоров’я розповіли, що стан одного вкрай важкий, він в операційній. У другого – середньої тяжкості.



За фактом події відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 КК України.



Нападники втекли на автомобілі Lexus бежевого кольору.



У місті оголошено план «Сирена».



Поліція тимчасово зупиняла рух трамваїв № 3 і 12.







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