На Львівщині зафіксували перший за 10 років випадок правця серед дорослих
Сьогодні, 00:25
До реанімації Львівської обласної клінічної лікарні у важкому стані потрапила жителька Яворівського району, 1931 року народження, у якої діагностували правець.
Це перший випадок правця у дорослих за останні 10 років, інформує WestNews.
«Жінку до реанімації госпіталізували 26 вересня. Вона наступила на ржавий цвях і травмувала ногу, але по медичну допомогу звернулася дуже пізно, на п’ятий день. Її стан важкий. Лікарі борються за життя пацієнтки», – розповів Орест Юрчук.
За його словами, останній випадок правця серед дорослих реєстрували приблизно 10 років тому.
«Але в найближчому майбутньому такі випадки будуть зустрічатися доволі часто і серед дітей, і серед дорослих, бо у нас люди не захищені від цього захворювання через відмову від вакцинації», – прогнозує медик.
На цей випадок відреагувала і головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко, закликавши вакцинуватися від правця.
«Невже важко кожному подбати про себе і своїх рідних і один раз на 10 років зробити щеплення проти дифтерії і правця? А якщо сталася травма, то відразу звернутись до лікаря? Вакцини АДП-М в лікарнях достатня кількість. Хочете за гроші? Будь ласка. Бустрікс. Але робіть! Життя варте того, щоб за нього боротися. А картоплю ще не всі викопали», – написала головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко на своїй сторінці у Facebook.
Зазначимо, правець – це гостре інфекційне захворювання, що вражає нервову систему і проявляється сильними судомами. Хворий вигинається дугою, спираючись на п’ятки і потилицю. Якщо негайно не розпочати лікування, пацієнта можна і не врятувати. Правець може спричиняти важкі ускладнення – асфіксію та зупинку серця. За даними МОЗ, від важких форм цього захворювання смертність сягає понад 50%.
Інфікуватися правцем можна при потраплянні бруду в рану або поріз, внаслідок укусів тварин чи травмування гострими предметами, уламками деревини, бо спори бактерій живуть у грунті і кишковому тракті тварин. Від людини до людини це захворювання не передається.
Захиститися від цієї хвороби, як кажуть лікарі, можна лише вакцинацією. Дітям необхідно отримати щеплення у віці 2, 4, 6 і 18 місяців. У віці 6 і 16 років необхідна ревакцинація. Дорослим потрібно поновлювати щеплення від правця кожні 10 років.
У випадку поранення чи травми безпечно можна почуватися лише за умови, що від моменту проведення останнього щеплення минуло 5 років. Якщо більше, то щоб не допустити розвиток правця, треба провести екстрену профілактику.
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Це перший випадок правця у дорослих за останні 10 років, інформує WestNews.
«Жінку до реанімації госпіталізували 26 вересня. Вона наступила на ржавий цвях і травмувала ногу, але по медичну допомогу звернулася дуже пізно, на п’ятий день. Її стан важкий. Лікарі борються за життя пацієнтки», – розповів Орест Юрчук.
За його словами, останній випадок правця серед дорослих реєстрували приблизно 10 років тому.
«Але в найближчому майбутньому такі випадки будуть зустрічатися доволі часто і серед дітей, і серед дорослих, бо у нас люди не захищені від цього захворювання через відмову від вакцинації», – прогнозує медик.
На цей випадок відреагувала і головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко, закликавши вакцинуватися від правця.
«Невже важко кожному подбати про себе і своїх рідних і один раз на 10 років зробити щеплення проти дифтерії і правця? А якщо сталася травма, то відразу звернутись до лікаря? Вакцини АДП-М в лікарнях достатня кількість. Хочете за гроші? Будь ласка. Бустрікс. Але робіть! Життя варте того, щоб за нього боротися. А картоплю ще не всі викопали», – написала головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко на своїй сторінці у Facebook.
Зазначимо, правець – це гостре інфекційне захворювання, що вражає нервову систему і проявляється сильними судомами. Хворий вигинається дугою, спираючись на п’ятки і потилицю. Якщо негайно не розпочати лікування, пацієнта можна і не врятувати. Правець може спричиняти важкі ускладнення – асфіксію та зупинку серця. За даними МОЗ, від важких форм цього захворювання смертність сягає понад 50%.
Інфікуватися правцем можна при потраплянні бруду в рану або поріз, внаслідок укусів тварин чи травмування гострими предметами, уламками деревини, бо спори бактерій живуть у грунті і кишковому тракті тварин. Від людини до людини це захворювання не передається.
Захиститися від цієї хвороби, як кажуть лікарі, можна лише вакцинацією. Дітям необхідно отримати щеплення у віці 2, 4, 6 і 18 місяців. У віці 6 і 16 років необхідна ревакцинація. Дорослим потрібно поновлювати щеплення від правця кожні 10 років.
У випадку поранення чи травми безпечно можна почуватися лише за умови, що від моменту проведення останнього щеплення минуло 5 років. Якщо більше, то щоб не допустити розвиток правця, треба провести екстрену профілактику.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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