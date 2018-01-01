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Показали, як працює Ратнівський лісгосп. ВІДЕО

Показали, як працює Ратнівський лісгосп. ВІДЕО
Мешканці Заболоття, що на Ратнівщині, висловлювали претензії до місцевих лісівників.

Що не задовольнило людей, хто втрутився в ситуацію, та як вдалося знайти компроміс дивіться - у сюжеті Сфера ТВ.













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Теги: лісгосп, Заболоття
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Коментарі 1
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Покажіть краще де і як ьухає Кватирко,буде цікавіше
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