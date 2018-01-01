Показали, як працює Ратнівський лісгосп. ВІДЕО





Що не задовольнило людей, хто втрутився в ситуацію, та як вдалося знайти компроміс дивіться - у сюжеті



























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці Заболоття, що на Ратнівщині, висловлювали претензії до місцевих лісівників.Що не задовольнило людей, хто втрутився в ситуацію, та як вдалося знайти компроміс дивіться - у сюжеті Сфера ТВ

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