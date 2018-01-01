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З 1 жовтня українські водії повинні їздити з увімкненими фарами

З 1 жовтня українські водії повинні їздити з увімкненими фарами
Поліція нагадує, що з 1 жовтня на заміських дорогах необхідно вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції.

Вимога пункту 9.8 Правил дорожнього руху діє з 1 жовтня по 1 травня, є обов’язковою для виконання і покликана підвищити безпеку дорожнього руху на затемнених ділянках дороги як у світлу пору доби, так і в темну.

Звертають увагу водіїв, що саме в зазначений період, у зв’язку зі скороченням світлового дня та погодними умовами виникає необхідність у підвищенні видимості автомобіля для пішоходів та інших учасників руху.

За ігнорування цієї норми, згідно з частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за «Порушення водіями транспортних засобів правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів» передбачено адміністративну відповідальність – штраф у розмірі 425 гривень.

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Теги: фари, водій, правила дорожнього руху
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