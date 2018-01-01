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Волинський медійник поділився «морозними» світлинами

Волинський медійник поділився «морозними» світлинами
Волинський медійник Антон Бугайчук опублікував добірку світлин природи під першими морозами.

Їх можна переглянути на сторінці лучанина у Facebook.

«Бо воно варте того, щоб вставати раніше», – підписав допис автор.
Волинський медійник поділився «морозними» світлинами
Волинський медійник поділився «морозними» світлинами
Волинський медійник поділився «морозними» світлинами
Волинський медійник поділився «морозними» світлинами
Волинський медійник поділився «морозними» світлинами
Волинський медійник поділився «морозними» світлинами

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Теги: фото, Бугайчук, добірка
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