Волинський медійник поділився «морозними» світлинами
Сьогодні, 10:12
Волинський медійник Антон Бугайчук опублікував добірку світлин природи під першими морозами.
Їх можна переглянути на сторінці лучанина у Facebook.
«Бо воно варте того, щоб вставати раніше», – підписав допис автор.
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Їх можна переглянути на сторінці лучанина у Facebook.
«Бо воно варте того, щоб вставати раніше», – підписав допис автор.
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