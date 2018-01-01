Волинський медійник поділився «морозними» світлинами

Антон Бугайчук опублікував добірку світлин природи під першими морозами.



Їх можна переглянути на сторінці лучанина у



«Бо воно варте того, щоб вставати раніше», – підписав допис автор.



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