Єдине в Луцьку антикафе закривається
Сьогодні, 10:38
У Луцьку закривається єдине антикафе «Innerspace», що розташоване на вулиці Парковій.
Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook.
Антикафе працюватиме на Парковій ще місяць.
"Хто ще хоче завітати - завітайте. Куди рухатись і як далі - ще не вирішили. Обіцяєм "Досвиданьевскую" вечірку. І купу позитиву", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, «Innerspace» у Луцьку відкрили вимушені переселенці з Луганська - подружжя Кирила та Марини Ткачових.
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Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook.
Антикафе працюватиме на Парковій ще місяць.
"Хто ще хоче завітати - завітайте. Куди рухатись і як далі - ще не вирішили. Обіцяєм "Досвиданьевскую" вечірку. І купу позитиву", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, «Innerspace» у Луцьку відкрили вимушені переселенці з Луганська - подружжя Кирила та Марини Ткачових.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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