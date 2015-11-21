Єдине в Луцьку антикафе закривається

У Луцьку закривається єдине антикафе «Innerspace», що розташоване на вулиці Парковій.Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook.Антикафе працюватиме на Парковій ще місяць."Хто ще хоче завітати - завітайте. Куди рухатись і як далі - ще не вирішили. Обіцяєм "Досвиданьевскую" вечірку. І купу позитиву", - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, «Innerspace» у Луцьку відкрили вимушені переселенці з Луганська - подружжята