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Єдине в Луцьку антикафе закривається

Єдине в Луцьку антикафе закривається
У Луцьку закривається єдине антикафе «Innerspace», що розташоване на вулиці Парковій.

Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook.

Антикафе працюватиме на Парковій ще місяць.

"Хто ще хоче завітати - завітайте. Куди рухатись і як далі - ще не вирішили. Обіцяєм "Досвиданьевскую" вечірку. І купу позитиву", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, «Innerspace» у Луцьку відкрили вимушені переселенці з Луганська - подружжя Кирила та Марини Ткачових.

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Теги: антикафе, Луцьк
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